Der Bau eines Bürgerhauses wird in Hagenburg seit Jahren diskutiert. Bislang sah es so aus, dass das Vorhaben jetzt im Rahmen eines Förderprogramms tatsächlich umgesetzt wird. Nun haben zwei CDU-Leute im Rat aber eine Bürgerbefragung beantragt – was einem Parteikollegen sauer aufstößt.

Das Mehrzweckhaus in Hagenburg ist in die Jahre gekommen – ein Bürgerhaus soll her. Ein Antrag dazu sorgt jetzt aber für Zwist in der CDU-Ratsfraktion. Quelle: Thomas Rocho