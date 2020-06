Wunstorf

Vier Regionsabgeordnete der CDU haben sich am Mittwochnachmittag mit Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt in der Abtei darüber unterhalten, welche Probleme der Regionspolitik derzeit für Wunstorf besonders drängen. Dabei drehten sich die Gespräche vor allem um den Verkehr, die Psychiatrie, den Abfall und die Folgen der Corona-Krise.

Nahverkehrsplan wird neu diskutiert

Eberhardt begrüßte, dass die Region bis Anfang nächsten Jahres Fahrradgaragen am Bahnhof bauen will. Aus seiner Sicht fehlen solche Abstellmöglichkeiten aber noch auf der Südseite, und auch die Parkkapazitäten für Autos müssten weiter wachsen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Bernward Schlossarek betonte: „Wenn wir mehr Verkehr auf die Schiene bringen wollen, müssen wir auch die Infrastruktur weiter ausbauen.“

Eberhardt bedauerte auch, dass der Toilettenbau im Bahnhofsgebäude derzeit noch ruht, weil die Bahn keine Gebäudeversicherung hat und die Stadt nicht allein haften will. In den nächsten Monaten wird regionsweit über einen neuen Nahverkehrsplan debattiert, zu dem Wunstorf in den nächsten Tagen seine Stellungnahme veröffentlichen wird.

Neue Lösung für Kinder- und Jugendpsychiatrie

Bei der Psychiatrie stehen in den nächsten Jahren viele Um- oder Neubauten an, weil die Gebäude in die Jahre gekommen sind. „Wir stehen bei der Bauleitplanung an der Seite des Klinikums“, sagte Eberhardt. Zumindest hat die Stadt jetzt eine neue Lärmschutzlösung beim Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie abgesegnet. Nun muss das Klinikum warten, ob das Oberverwaltungsgericht Lüneburg diese im Rechtsstreit mit Anwohnern akzeptiert.

Der Regionsabgeordnete Manfred Wenzel berichtete von laufenden Diskussionen in der Abfallpolitik, weil sich gesetzliche Grundlagen geändert haben. Nach den Vorgaben müssen die Recyclingquoten deutlich erhöht werden. Das heißt, dass der Anteil der Verpackungen, die nicht weggeworfen, sondern recycelt werden, steigen soll. Als einen Punkt in der Debatte nannte er, dass in der Region künftig auch unterirdische Sammelbehältnisse vorgesehen werden könnten. „Die Gespräche sind aber noch in einem sehr frühen Stadium“, sagte der Großenheidorner.

Von Sven Sokoll