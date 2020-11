Wunstorf

Die CDU will die Infrastruktur der Wunstorfer Dörfer mithilfe des Landesprogramms Dorferneuerung voranbringen – das war Thema der Ratsfraktion in ihrer Haushaltsklausur. Wenn mit der geplanten Nordumgehung die Verkehrsströme neu zu ordnen sind, könnten die Zuschüsse aus dem Programm bei den notwendigen Investitionen helfen.

Straßen und Wege verbessern

An mehreren Stellen im Stadtgebiet will die CDU Geh- und Radwege nachbessern oder hinter der neuen Kita in Kolenfeld überhaupt erst einmal anlegen. Geld soll auch dafür bereitstehen, Wirtschaftswege auszubessern.

Um die sogenannte Kuhbrücke beim Bokeloher Ortsteil Cronsbostel sanieren zu können, will die CDU versuchen, Fördergeld einzuwerben. Derzeit dürfen schwere Fahrzeuge die Brücke im Verlauf eines Wirtschaftswegs nicht passieren, weil sie beschädigt ist.

Schulzentrum Barne: Keine Toilettenanlage

Außerdem fordern die Politiker ein Zukunftskonzept für das Schulzentrum Barne. Dort sollen in den nächsten Jahren neue Sporthallen entstehen und die Albert-Schweitzer-Schule saniert werden. Dennoch wünscht die CDU sich, anhand der aktuellen Schülerzahlen, dass die gesamte Lage noch einmal neu bewertet wird.

Die geplante Toilettenanlage auf dem Parkplatz In den Ellern hält die Fraktion weiterhin für überflüssig und will auf die Ausgabe von 100.000 Euro verzichten. Auf ihrer Wunschliste steht dagegen, den Luther See zu entschlammen und zwei Container für die Landjugend Kolenfeld anzuschaffen.

Von Sven Sokoll