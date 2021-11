Wunstorf

Die vier Christdemokraten im neuen Ortsrat Wunstorf haben gemeinsam mit dem FDP-Politiker Klaus-Jürgen Maurer eine gemeinsame Gruppe für die nächsten fünf Jahre gegründet. „Sowohl inhaltlich als auch menschlich passt die Konstellation aus CDU und FDP sehr gut“, sagte Gruppensprecherin Ulrike Hansing (CDsU) nach einer Pressemitteilung. Maurer ergänzt, dass die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren auch ohne eine formelle Gruppe schon gut funktioniert habe. Der Gruppe gehören von der CDU auch Nadine Fricke, Manfred Gröne und Martin Pavel an.

Lesen Sie auch Kommunalwahl in Wunstorf: Das sind die neuen Ortsräte

Der Ortsrat der Kernstadt tagt am Mittwoch, 1. Dezember, ab 18 Uhr erstmals nach Beginn der neuen Wahlperiode in der Mensa der Evangelischen IGS, Nordbruch 23. Die SPD-Fraktion braucht nur eine weitere Stimme, um ihren Ortsbürgermeister Thomas Silbermann wieder erfolgreich zur Wahl stellen zu können. Die neue CDU/FDP-Gruppe strebt dann an, Hansing wieder zu seiner Stellvertreterin zu machen. Außerdem muss der Ortsrat Vertreter für viele Beiräte bestimmen.

Von Sven Sokoll