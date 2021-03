Wunstorf

Die CDU Wunstorf wählt am Freitag, 19. März, offiziell ihren Bürgermeisterkandidaten in einer Präsenzversammlung. Die Mitglieder treffen sich in der Pausenhalle des Hölty-Gymnasiums. Die Stadt hat dies zusammen mit dem Hygienekonzept genehmigt. Gleichzeitig verabschieden die Christdemokraten das Programm des Bürgermeisterkandidaten und das Kommunalwahlprogramm. Der Vorstand hatte am 15. Februar den CDU-Vorsitzenden Martin Pavel als Kandidaten nominiert.

FDP stellt keinen Kandidaten auf

Die FDP Wunstorf verzichtet auf einen Bürgermeisterkandidaten. Die Liberalen stimmen am 27. April über ihre Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl am 12. September ab. Kerstin Obladen (Steinhude), Jelger Tosch (Großenheidorn) und der FDP-Vorsitzende Daniel Farnung (Wunstorf) haben ihre Kandidaturen angekündigt. Sofern die aktuellen Regelungen es erlauben, wird während einer Präsenzversammlung gewählt. Am gleichen Abend erfolgt die Vorstandswahl. Farnung, sein Stellvertreter Nils Flaßhoff und Pressesprecher Tosch gelten als sichere Kandidaten. Für den Vorstand kandidieren außerdem Kerstin Obladen, Marco Skoufis und Max-Jay Sobiella. Für die Wahl zum Regionsparlament wollen bis jetzt Farnung und das Wunstorfer Ortsratsmitglied Klaus-Jürgen Maurer kandidieren.

Grüne schicken eigenen Kandidaten ins Rennen

Die SPD lässt die Mitglieder derzeit per Briefwahl abstimmen, ob Martin Ehlerding oder Carsten Piellusch ins Rennen ums Bürgermeisteramt gehen soll. Das Ergebnis gibt der Vorstand am 18. März bekannt. Am 20. März beraten die Grünen über ihr Wahlprogramm, das erstmals in reinen Onlinearbeitsgruppen entstanden ist. Gleichzeitig entscheiden sie über ihren Bewerber für das Amt des Bürgermeisters. „Wir haben einen guten Kandidaten, der die Mitbewerber beschäftigen wird“, sagte Anne Dalig vom Vorstand der Grünen. Am gleichen Tag wählen die Mitglieder einen Nachfolger für den stellvertretenden Vorsitzenden Sebastian Gercken.

Hoedt lässt schon Fotos für Plakate machen

Der parteiunabhängige Gastronom Peter Hoedt ist dabei, 200 Unterstützungsunterschriften zu sammeln, um seine Kandidatur einreichen zu können. Dass die Sammlung vollständig wird, wird kaum bezweifelt. Hoedt hat bereits Fotos für die Wahlplakate machen lassen.

Von Markus Holz