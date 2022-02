Der christliche Verein Open Doors betreibt seit September vorigen Jahres auch ein Büro mit drei Mitarbeitern in Wunstorf. Die Hilfsorganisation setzt sich global gegen die Verfolgung von Christen ein.

Christlicher Verein Open Doors hat auch ein Büro in Wunstorf

