Christoph Rüther. Den Namen sollte man sich in Wunstorf merken. 40 Jahre alt, verheirateter Vater zweier Kinder im Alter von vier und sieben Jahren, Goldschmied, Unternehmer und neuer Vorsitzender der Werbegemeinschaft Wunstorf. Dem Alter und den Ambitionen nach könnte der Mann länger an der Spitze der Kaufleute stehen.

Fünf Tage bis zur Wahl

Rüther ist zum Vorsitz gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Er hat vorher nie im Vorstand gearbeitet. Sein Vater war schon Mitglied in der Werbegemeinschaft, als der Sohn noch nicht einmal an eine Geschäftsübernahme dachte. Das Juweliergeschäft der Familie gibt es seit 99 Jahren. 2003 musste er im Alter von 23 Jahren die Nachfolge antreten, als sein Vater starb. Die Kandidatur für den Vorsitz hat Rüther fünf Tage vor der Hauptversammlung eingereicht.

„ Michael Schaer hatte früh angekündigt, dass er das Amt nur bis 2020 führt. Es sollte jemand übernehmen, der mit einem Geschäft in der Fußgängerzone ansässig ist. Aber es gab keinen Interessenten“, sagt Rüther. Er habe sich mit Mitgliedern beraten, habe sich im alten Vorstand rückversichert, dass er Unterstützung findet, falls die Mitglieder ihn wählen und warf seinen Hut in den Ring. Das Ergebnis ist bekannt. Was treibt den „Neuling“ an, jetzt die Führung der Wunstorfer Kaufmannschaft zu übernehmen? Warum hat er sich wählen lassen?

Fürs Image muss man arbeiten

„Weil Wunstorf eine aktive Werbegemeinschaft verdient. Die Stadt hat ein sehr positives Image. Das ist aber nicht Gottgegeben. Dafür muss man arbeiten – so wie andere Städte in der Umgebung das auch tun. Wunstorf ist meine Heimat, mein Lieblingsort. Das hat mich angetrieben“, sagt Rüther. Er hat noch keine Pläne, wohl aber Ideen.

Rüther scheint ein eher vorsichtiger Mensch zu sein. Bevor er über Pläne und Ideen redet, will er die Aufgaben im Vorstand klarer verteilt wissen. Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedergewinnung, Internetauftritt, Veranstaltungen, Kundenbefragungen und mehr – das alles soll besser abgesprochen werden. Zum Vorstand gehören neben Rüther und seinem ebenfalls neuen Stellvertreter Marcel Möller die Geschäftsleute Karina Hendriks , Stefanie Schaer, Marco Battermann, Uwe Heidorn, Frank Ludowig, Thorsten Schäker, Ulrich Schräpler jun., Jan Weber und Gerhard Voß.

„Wir haben erfahrene Mitglieder“

Zwei Themen stehen bei Rüther ganz oben auf der Agenda: Ein konstruktiverer Austausch mit der Wirtschaftsförderung der Stadt und die Aktivierung der rund 60 Mitglieder. „Wir haben erfahrene Mitglieder mit sehr guten Ideen. Ich möchte diese Ideen hören, neue entwickeln und sehen, was sich umsetzen lässt“, sagt Rüther. Er sieht die Werbegemeinschaft längst nicht nur als die Stimme der Innenstadt-Geschäfte. „Warum sollten die Immobilienbesitzer, die Dienstleister, Ärzte und Anwälte hier nicht auch bei uns mitmachen? An einer lebendigen Innenstadt müssten doch alle ein Interesse haben“, sagt Rüther.

Online-Marktplatz für Wunstorf ?

Der 40-Jährige ist mit dem Internet groß geworden und fragt sich: Ist es nicht möglich, für Wunstorf einen Online-Martkplatz zu schaffen? Eine Plattform im Internet für Aktionen und Angebote, Präsentationen und Nachrichten nicht nur für Mitglieder, sondern für alle Wunstorfer Gewerbetreibenden? Ein großes Projekt mit langer Vorlaufzeit. Aber Rüther hat ja Zeit.

Die braucht er auch. Er hat in den ersten Wochen erfahren, wie intensiv die Vorstandsarbeit ist. Von der Familie hat er Rückendeckung, ein „Ehrenamt-Zeitlimit“ setzt er sich jetzt noch nicht. Er will ankommen, sich bekannter machen, für die Idee einer attraktiven Innenstadt werben, neue Mitglieder gewinnen und Strukturen im Vorstand schaffen.

Suche nach Profil

Attraktive Innenstadt? Das versuchen viele Kommunen zwischen Neustadt und Springe als Plus zu bewerben. Aber welches Profil soll es für Wunstorf sein? Welches Leitbild? Welcher Slogan? „Gute Frage. Wir werden uns auch darüber zusammen mit der Stadt intensiv Gedanken machen“, sagt Rüther.

Frühjahrsmarkt ist abgesagt Die Werbegemeinschaft hat ihr Jahresprogramm veröffentlicht. Das Faltblatt liegt in den Mitgliedergeschäften aus und geht in Kürze auch online. Der Vorstand hat sich angesichts der Corona-Lage entschlossen, den Frühlingsmarkt am Wochenende 20. bis 22. März samt verkaufsoffenem Sonntag vorsorglich abzusagen. „Wir sind derzeit um einen Ersatz bemüht“, schreibt Vorsitzender Christoph Rüther. Dies sind die geplanten Termine der Werbegemeinschaft bis Jahresende: Freitag, 24. April: Maibaum aufstellen an der Stadtkirche, 17 Uhr. Freitag, 1. Mai: Maifest mit den Pfundskerlen Sonnabend, 9. Mai:Muttertagsaktion, die Geschäfte sind bis 16 Uhr geöffnet. Sonnabend, 20. Juni: Neubürgerempfang und Matjesessen. 27. und 28. Juni: Langes Wochenende mit Autoschau und verkaufsoffenem Sonntag. Sonnabend, 29. August und Sonnabend, 14. November: Großflohmarkt in der Innenstadt. 5. und 6. September: Altstadtfest. 23. bis 25. Oktober: Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag. 23. November bis 30. Dezember: Weihnachtsmarkt

Von Markus Holz