Wunstorf

Vor Jahren machte der Zirkus Belly Schlagzeilen wegen des Streits um seinen Schimpansen-Senior Robby. Inzwischen ist geklärt, dass das Tier bei der Familie bleiben kann. Beim Gastspiel des Zirkus in Wunstorf von Donnerstag, 28., bis Sonntag, 31. Oktober, ist Robby nicht mehr dabei. „Nach Wunstorf kommen meine Söhne Klaus Rouven, Aron und Orlando mit einer international besetzten Artistikshow. Robby und ich bleiben bei unserem Winterzirkus in Celle“, sagt Seniorchef Klaus Köhler. Über ihn und seinen besonderen Freund ist inzwischen ein Buch in Arbeit, das noch vor Weihnachten erscheinen soll.

Das Duo Ferrandino zeigt eine rasante Rollschuhshow. Quelle: privat

Programm mit internationalen Artisten

„Wir sind wieder da!“, ist Bellys neues Programm euphorisch betitelt. Nach den zehn Monaten Corona-Pause hätten die Macher „eine sensationelle Mischung aus Komik, Kraft und Können“ zusammengestellt, heißt es. Dafür haben die Köhlers Kolleginnen und Kollegen aus Italien, den USA und Kolumbien engagiert. Das Artistentrio „The Gerlings“ aus Kolumbien hat schon einen Preis beim internationalen Zirkusfestival in Monte Carlo gewonnen. „Houdini Jr.“ aus den USA zeigt eine packende Entfesselungsnummer, und das Duo Ferrandino aus Italien kommt mit einer rasanten Rollschuhshow. Luftakrobatik an Bändern und am Luftring sowie Handstand-Equilibristik bringen Asia und Sara Curci aus Italien mit.

Die Curci-Schwestern bringen Akrobatik an Bändern und Ring in die Luft über der Manege. Quelle: privat

Riesenschlangen, Pferde und ein Alligator

Für Spaß sorgt das Clowntrio Avantes aus Italien. Und Rouven Köhler bietet als Feuerzauberer Machado unter anderem tanzende Feuerräder. Riesenschlangen kriechen aus schwarzen Kisten, und ein Mississippi-Alligator wird vor den Augen des Publikums in Hypnose versetzt. Einzige weitere Tierdressur sind Klaus Köhlers Pferde „aus dem bekannten Circus Belly Marstall“, die ihre Kunststücke in der Manege vorführen.

Halloween Specials am Wochenende

In Wunstorf macht der Zirkus Station auf dem Festplatz In den Ellern. Vorstellungen sind von Donnerstag, 28., bis Sonntag, 31. Oktober: Donnerstag ab 17 Uhr, Freitag und Sonnabend ab 15 und 19 Uhr, Sonntag nur ab 11 Uhr. Die Karten kosten, je nach Tag und Sitzplatz, zwischen 11,34 und 37,22 Euro pro Person, es gibt sie über Eventim.de im Internet und an den entsprechenden Vorverkaufsstellen.

Am Donnerstag ist Familientag mit ermäßigten Preisen bis 21,69 Euro. Am Freitag gibt es 5 Euro Rabatt auf allen Plätzen, und für Sonnabend und Sonntag gibt es Halloween Specials: Für die Vorstellung ab 19 Uhr erhält jedes kostümierte Pärchen das zweite Ticket gratis. Und am Sonntag, zur 11-Uhr-Vorstellung, bekommt jedes kostümierte Kind eine kleine Portion Popcorn und einen Softdrink gratis.

Von Kathrin Götze