Comedian Dittmar Bachmann tritt im Cantera in Wunstorf auf

Wunstorf

Sein zweites Soloprogramm „Zu alt für diesen Scheiß“ präsentiert Comedian Dittmar Bachmann am Freitag und Sonnabend, 4. und 5. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr im Restaurant des Hotels Cantera by Wiegand an der Adolph-Brosang-Straße 32. Bachmann stellt sich in diesem Programm seinem tatsächlichen Alter, das um die 50 liegt, und den damit verbundenen Vorurteilen. Das gefühlte Alter lässt ihn allerdings das machen, was die Zuschauer von ihm erwarten.

Und das sind Gesang, Tanz und ein Frontalangriff auf die Lachmuskeln. Bachmann nimmt Fett an den falschen Körperstellen, die Weight Watchers, Gigs auf Kreuzfahrtschiffen, Dildopartys und Yoga mit der Frau auf die Schippe. Seinem biologischen Alter zum Trotz wird sich das rastlose Temperamentsbündel selbstverständlich wieder mit schweißtreibenden Tanzeinlagen und jeder Menge Musiknummern auf der Bühne verausgaben.

Das Restaurant bietet an beiden Tagen ein Drei-Gänge-Menü an. Gäste können auch ein Getränkepaket dazu buchen. Karten zum Preis von 15 Euro sind ab sofort im Hotel sowie online auf www.bachmann.cc erhältlich. Reservierungen sind unter Telefon (05031) 95290 möglich. Für Abstand und Hygiene ist gesorgt. Falls Corona dazwischenkommt, ist ein Ersatztermin im Januar vorgesehen.

Von Anke Lütjens