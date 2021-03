Wunstorf

Schnelltests für alle: Das hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für diese Woche angekündigt. Viele Apotheken in Wunstorf halten sich wegen unklarer Vorgaben noch zurück oder bieten die Tests gar nicht erst an. Für die Region Hannover fehlen laut Pressesprecherin Christina Kreutz verlässliche Aussagen von Bund und Ländern zur Umsetzung ebenso wie eine Coronatest-Verordnung. Daher äußert sich die Region bislang dazu nicht. Die Kosten für die Tests trägt der Bund. Die Erstattung übernimmt der Landesapothekerverband (LAV), in dem die meisten Apotheken Mitglied sind.

Mitarbeiter müssen geschützt werden

„Das ist alles leichter gesagt als umgesetzt. Schließlich müssen wir den Arbeitsschutz im Auge behalten und wollen unsere Mitarbeiter nicht dem Risiko aussetzen, eine Krankheit zu bekommen, die keiner haben will“, sagt Rüdiger Heß-Eichenberg von der Sonnenapotheke an der Johanneskirche. Er ist Vorsitzender des Bezirks Hannover-Land im Landesapothekerverband. Der Aufwand bei den Schnelltests sei riesig, die Organisation schwierig. Heß-Eichenberg rechnet es vor: „Bei elf Apotheken in Wunstorf und Hagenburg und mehr als 42.000 Bürgern müsste jede Apotheke 4000 Tests pro Woche vornehmen.“

Apotheker befürchten bürokratischen Aufwand

Nach seiner Ansicht seien der bürokratische Aufwand groß und die Organisation schwierig. Anmeldung und Terminvergabe, Auswertung der Tests und die Übermittlung an das Gesundheitsamt müssten neben der normalen Arbeit erfolgen. Der Apotheker hat sich einige Gedanken zum Thema gemacht. Der Ablauf der Tests müsse seiner Meinung nach besser organisiert werden. Das sieht auch eine Inhaberin so, die in Wunstorf zwei Apotheken betreibt. Dort sind noch keine Schnelltests möglich.

„Besser ist es meiner Ansicht nach, gemeinsam mit der Stadt ein Testzentrum einzurichten. Oder ein Zelt auf dem Schützenplatz aufzustellen“, sagt Heß-Eichenberg. Da könnten auch Ein- und Ausgang getrennt sein. Als Einzelkämpfer sei das kaum zu leisten. Um dennoch vorbereitet zu sein, hat seine Frau Anja Eichenberg, ebenfalls Apothekerin, ein Onlineseminar besucht, um Personal einweisen zu können.

Schnelltests sind freiwillige Leistungen

Um die kostenlosen Schnelltests rasch in den Apotheken umsetzen zu können, hat der LAV nach eigenen Angaben mit dem Land Niedersachsen im Vorfeld einen Vertrag geschlossen. Diesem können die Apotheken beitreten. Erst danach sind sie berechtigt, die Tests vorzunehmen. „Dabei handelt es sich um eine freiwillige Dienstleistung, die nicht jede Apotheke erbringen kann. Sie müssen räumliche und personelle Voraussetzungen erfüllen“, schreibt Berend Groeneveld, Vorstandsvorsitzender des LAV.

Wegen der knappen Vorlaufzeit werde es seiner Ansicht nach dauern, bis flächendeckend kostenlose Tests in den Apotheken zur Verfügung stehen. Auch der Schutz der Mitarbeiter spielt für den Verband eine große Rolle. „Wir fordern den Bund eindringlich auf, seine Impfstrategie anzupassen und dem Apothekenpersonal schneller eine Schutzimpfung zukommen zu lassen“, teilt Groeneveld mit.

Räume und Personal reichen für Tests nicht aus

Die Anker Apotheke in Steinhude an der Großenheidorner Straße bietet derzeit keine Tests an. „Das können wir räumlich und personell gar nicht umsetzen“, sagt Inhaber Steffen Burckhardt. Räumlich bedeutet, dass sich in der Apotheke Kundschaft und Testperson nicht begegnen dürfen. Ähnlich sieht das in der Markt-Apotheke von Merhad Fatini an der Langen Straße aus. „Wir können die Bedingungen im Hinblick auf die Räumlichkeiten nicht erfüllen“, sagt Mitarbeiterin Irina Schwan. Auch die Apotheke in Bokeloh an der Steigerstraße von Basem Tarjman bietet nach Angaben einer Mitarbeiterin keine Tests an und plant das auch nicht.

