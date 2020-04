Wunstorf

Enttäuschung bei einer Wunstorferin, die doch nur helfen wollte: Die Kernstädterin nähte kunstfertig an ihrer Nähmaschine Masken. Sie will namentlich nicht erwähnt werden. Über ihren recht großen Mail-Verteiler machte sie bekannt, dass sie fertige Masken in einem Karton vor ihrer Haustür deponieren wird und, dass sie eine zweite Kiste für Spenden daneben stellt.

Eine Bekannte machte am Sonnabendmorgen von diesem Angebot Gebrauch, nahm zwei Masken mit und steckte zwei Fünf-Euro-Scheine in die Spendenbox. Wenig später bemerkte sie, dass sie Masken für Kinder entnommen hatte. Als sie diese gegen zwei Masken für Erwachsene tauschen wollte, stellte sie fest: Alle Masken waren weg und auch einer der Fünf-Euro-Scheine war gestohlen worden. Die Näherin will weiter nähen, aber sich ein anderes Übergabesystem einfallen lassen.

Von Albert Tugendheim