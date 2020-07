Hannover

Es deutete sich schon in der Verhandlung vor zwei Wochen an, nun ist es amtlich: Das Landgericht Hannover hat die Entschädigungsklage des Steinhuder Gastwirts Gerrit Schweer gegen das Land Niedersachsen abgewiesen. Der Betreiber von Schweers-Harms-Fischerhus hatte einen Verdienstausfall von 10.000 Euro für die Zeit vom 28. März bis zum 10. Mai 2020 geltend gemacht, der den coranabedingten Schließungsverfügungen des Landes geschuldet war. Die 8. Zivilkammer unter Vorsitz von Richter Thorsten Garbe urteilte nun, dass der Gesetzgeber bei seinen jüngsten Ergänzungen des Infektionsschutzgesetzes ganz bewusst keine Entschädigungsregelungen für Gastronomiebetriebe getroffen habe – anders als etwa für Eltern, die aufgrund von Schul- und Kitaschließungen nicht mehr arbeiten konnten.

Zu große Tragweite

Ein Sonderopfer, wie der Kläger und sein Anwalt Matthias Wolf argumentiert hatten, musste der Gastronom aus Steinhude nicht bringen, so das Gericht. Schließlich sei ein sehr großer Kreis von Gewerbetreibenden von den Verfügungen des Landes betroffen gewesen. Würden nun aber – im Kielwasser von Gerrit Schweer – auch zahlreiche andere Gastronomen und Selbstständige Ansprüche auf Entschädigungszahlungen einklagen, könnte das den Staat Milliarden Euro kosten. Solch schwerwiegende Entscheidungen könne und dürfe ein einzelnes Gericht jedoch gar nicht treffen, über eine derartige Belastung der öffentlichen Haushalte müssten die Parlamente entscheiden.

Wie Anwalt Wolf auf Anfrage mitteilte, will er nach Einsichtnahme in die Urteilsgründe gemeinsam mit seinem Mandanten prüfen, ob man in Berufung gehe. Um die Sache zu beschleunigen und aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung denke er auch über eine Sprungrevision nach; dann würde nicht das Oberlandesgericht in Celle, sondern gleich der Bundesgerichtshof angerufen.

Von Michael Zgoll