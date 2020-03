Wunstorf

Was wäre eigentlich, wenn ein aktives Feuerwehrmitglied an Corona erkrankt und andere möglicherweise bei einem Einsatz angesteckt hat? Die Stadtfeuerwehr Wunstorf ist auf ein solches Szenario vorbereitet.

Prävention: Im Moment fahren zuerst maximal neun Ehrenamtliche in einem Löschgruppenfahrzeug als „Vorhut“ zu einem Einsatzort. Sie prüfen die Lage. Hat eine Brandmeldeanlage ausgelöst, ist es in 90 Prozent der Fälle ein Fehlalarm. Weitere Einheiten stehen – je nach dem Grund der Alarmierung – an den Gerätehäusern in Bereitschaft. Sie rücken aber erst aus, wenn die „Vorhut“ ein Feuer bestätigt hat. Vor der Corona-Krise war es so, dass alle alarmierten Ortsfeuerwehren annähernd zeitgleich ausrückten. „Damit verhindern wir, dass Mitglieder unnötig losfahren und dass sich das Risiko für sie erhöht“, sagt Pressesprecher Marvin Nowak. Das Innenministerium habe dieses Verfahren inzwischen landesweit für verbindlich erklärt.

Kein Treffen in der Wache nach Einsätzen

Nach den Einsätzen gibt es keine Manöverkritik mehr in den Gerätehäusern. Während der Einsätze sind Mitglieder, die am Rand des Geschehens stehen, gehalten, Abstand zu wahren. Wer im Löscheinsatz ist, trägt ohnehin die Pressluftausrüstung. Wer sich krank fühlt oder chronisch krank ist, ist vom aktiven Dienst freigestellt. Wer den Verdacht hat, er könnte sich infiziert haben, informiert seinen Ortsbrandmeister und bleibt zu Hause.

Die Feuerwehr wird oft um Hilfe gebeten, wenn sich eine hilflose Person bei der Leitstelle gemeldet hat und die Wohnungstür nicht mehr öffnen kann. Die Feuerwehrleute öffnen dem Sanitätspersonal weiterhin die Tür, gehen aber nicht mehr in die Wohnung, um der Person zu helfen. Sie müssen warten, bis Sanitäter die Lage geprüft haben.

Zu Neunt in einem Fahrzeug

Bestätigte Infektion: Die höchste Ansteckungsgefahr besteht für Feuerwehrleute bei der Fahrt zum Einsatz und zurück. Je nach Fahrzeug sitzen bis zu neun Ehrenamtliche in der Kabine. Atemschutzmasken mit Filter gibt es nicht, nur die Pressluftausrüstung für die Einsätze, die während der Fahrt nicht getragen werden darf. Sollte sich für ein Mitglied einer solchen Fahrzeugbesatzung der Verdacht bestätigen, „können wir anhand der Listen sofort feststellen, wer mit ihm in der Kabine saß“, sagt Nowak, „diese Gruppe wird sich testen lassen und geht in Quarantäne.“

Feuerwehren teilen sich die Einsätze

Fehlende Aktive werden von Mitgliedern aus anderen Feuerwehren ersetzt. Die Alarmierungspläne sind angepasst worden: Die zehn Ortsfeuerwehren sind seit Sonntag in zwei Alarmgruppen aufgeteilt. Sie wechseln sich wöchentlich ab. Die anderen Einheiten bleiben zu Hause. Zusätzlich bildet jede Feuerwehr eine Reserveeinheit, die bei größeren Einsätzen hinzugezogen werden kann. „Weil viele Mitglieder derzeit im Homeoffice arbeiten, haben wir tagsüber mehr Einsatzkräfte zur Verfügung“, schreibt Nowak.

