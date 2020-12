Wunstorf

Soziale Einrichtungen in Wunstorf können sich über einen großen Nachschub an Mund-Nasen-Masken freuen. Das Klein Heidorner Unternehmen Nino Mai hat die Spende von 7000 Stück im Wert von 3500 Euro am Donnerstag im Rathaus Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt übergeben. Die Stadt wird sie dann weiter verteilen.

Das Unternehmen verkauft eigentlich deutschlandweit spezielle Arbeitsschutzkleidung an Industriefirmen. „Da aber zu hören war, dass an vielen Stellen Masken fehlen, haben wir gedacht, dass wir unserer Stadt auch ein größere Menge spenden könnten“, sagte Vertriebsleiter Markus Schmidt. Die Stadtverwaltung will die 50-er-Pakete unter anderem an die Tafel, den Obdachlosentreff sowie an Kitas und Schulen geben.

In den vergangenen Tagen war die Firma Mai auch in vielen Apotheken bis hin nach Celle unterwegs, weil dort die ersten kostenlose Masken mit dem höheren FFP2-Standards an Risikogruppen verteilt werden sollten und vielfach die Bestände am Ende waren. Offenbar verhindert dabei keine Kontrolle, dass Berechtigte sich die Masken mehrfach in unterschiedlichen Apotheken holen. „Das war gut gemeint, aber schlecht durchdacht“, sagte Eberhardt.

Von Sven Sokoll