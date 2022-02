Wunstorf

Die Johanniter werden ihre regelmäßigen Impfangebote nicht mehr in der Remise am Düendorfer Weg anbieten, sondern ziehen nach Angaben von Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD) in das Café der Kulturen im Flüchtlingsheim am Luther Weg um. Der Grund dafür ist, dass die Remise für Schulungen und andere Zwecke benötigt wird. Die nächsten Termine werden noch bekanntgegeben.

Bundesweit sind zwar die ersten Anzeichen für eine Entspannung in der Corona-Pandemie zu erkennen, und Wunstorf liegt mit der Inzidenz bisher unter dem Durchschnitt der Region. „Trotzdem wollen wir das große Impf- und Testangebot weiter aufrecht halten“, sagte Piellusch. In dieser Woche gibt es bis einschließlich Freitag die Impfangebote des Gesundheitsamts der Region in der Sporthalle in Steinhude von 10 bis 16 Uhr.

Von Sven Sokoll