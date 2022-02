Steinhude

Mit Schulungen haben zahlreiche Apothekerinnen und Apotheker sich und ihr Personal darauf vorbereitet, auch Corona-Impfungen anzubieten. Im Wunstorfer Stadtgebiet ist bisher nur ein Angebot in Steinhude bekannt. Apothekerin Claudia Brase und ihr Team haben für Mittwoch, 23. Februar, ab 14.30 Uhr einen Termin in der Möwen-Apotheke, An der Friedenseiche 10, angesetzt. Sie bittet Interessierte, sich vorab anzumelden. Das ist per Telefon (05033) 8323, oder per E-Mail an info@moewen-apo.de möglich.

Von Kathrin Götze und Enie Burow