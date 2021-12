Wunstorf

Zahlreiche Johanniter verbringen auch den vierten Advent bei einer Corona-Impfaktion. Am 19. Dezember können sich Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene in der Remise am Düendorfer Weg 9 eine Spritze setzen lassen. Für unter 30-Jährige und Schwangere steht als Impfstoff Biontech zur Verfügung. Menschen ab 30 Jahren erhalten das Vakzin von Moderna. Die Johanniter bieten zwischen 9 und 17 Uhr Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen an. Minderjährige müssen im Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen.

Eine weitere Impfmöglichkeit bietet die Region Hannover in der nächsten Woche in der Abtei, Wasserzucht 1, an. Zwei Teams sind von Montag bis Donnerstag, 20. bis 23. Dezember, von 10 bis 16 Uhr im Einsatz. Auch in der Woche darauf, 27. bis 30. Dezember, besteht die Möglichkeit, sich zwischen 10 und 16 Uhr impfen zu lassen. Die Örtlichkeit steht aber noch nicht fest.

Erstmals bietet das Injoy Wunstorf in Kooperation mit seinem Partner, dem Testzentrum Covidcheck, eine Impfmöglichkeit vor ihrem Fitnessstudio, Portlandstraße 3, an. Am Dienstag, 21. Dezember, 12 bis 18 Uhr, sowie Mittwoch, 22. Dezember, 10 bis 18 Uhr, kommt Moderna für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen zum Einsatz. Das Vakzin wird nur an Menschen gespritzt, mindestens 30 Jahre alt sind. Impfwillige müssen vorher einen Termin auf www.covidcheck.online buchen.

Von Rita Nandy