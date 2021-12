Wunstorf

Die Region Hannover setzt ihre Impfkampagne fort. Von Montag bis Donnerstag, 3. bis 6. Januar, besteht die Möglichkeit sich zwischen 10 und 16 Uhr eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung abzuholen. Zwei Teams sind im Hölty-Sportforum, Oswald-Boelcke-Straße 9a, im Einsatz. Auch am Sonntag, 2. Januar, bietet der Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer der Johanniter in seiner Wache in Wunstorf, Düendorfer Weg 9, die Möglichkeit zum Impfen an. Die Impfteams stehen von 9.30 bis 17 Uhr zum Impfen bereit.

Von Rita Nandy