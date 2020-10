Wunstorf

In der Kita Kinderzeit am Düendorfer Weg ruht für voraussichtlich drei Tage der Betrieb. Am Mittwoch, 28. Oktober, ist bekannt geworden, dass sich eine Mitarbeiterin mit dem Coronavirus infiziert hat. Sie ist zu Hause in Quarantäne. Die Johanniter haben die zuständigen Behörden informiert, sodass sie jetzt mit der Stadt und dem Gesundheitsamt im Austausch stehen.

Die Kita mit 59 Betreuungsplätzen ist seit Donnerstag geschlossen und soll das vorerst bis einschließlich Montag, 2. November, bleiben. Das weitere Vorgehen wird gemeinsam mit dem Gesundheitsamt entschieden. Die Eltern sind informiert. Die anderen Mitarbeiter sind am Donnerstag ebenfalls auf Corona getestet worden, sie haben sich aber nicht infiziert.

Anzeige

Nach Angaben von Stadtsprecher Alexander Stockum sind keine Notdienste an anderer Stelle eingerichtet. „Wir müssen derzeit ja auch darauf achten, dass die Gruppen zum Schutz vor weiteren Infektionen nicht vermischt werden.“ Das Gesundheitsamt kläre auch noch, in welchem Umfang eine Quarantäne angeordnet werden muss. „Am besten ist, wenn alle erst mal zu Hause bleiben“, sagte Stockum.

Von Sven Sokoll