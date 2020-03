Wunstorf

Um den Mitgliedern auch in Zeiten von Kontaktverbot und Hallenschließungen einige Anregungen zu geben, damit sie sich auch zuhause sportlich betätigen können hat Susanne Jahn, Abteilungsleiterin Kinderturnen, zusammen mit Magnus von Behren einen Übungsplan erstellt. Diesen können Eltern mit Kindern auf der Homepage des TuS Wunstorf unter Projekte finden. Auch die Tanzabteilung und die Trampolinsparte haben sich Alternativen überlegt.

Kinderturnen ist auch zu Hause möglich

Corona verändert derzeit alles. „Aber Veränderung bedeutet ja oft auch neue Möglichkeiten und neue Ideen“, schreibt Jahn. Sie und von Behren haben ein Bewegungsprogramm für zu Hause zusammengestellt. Dabei geht es nicht um Leistung, sondern um einfache Übungen, die wirklich jeder schaffen kann.

Familien können die Übungen im Haus oder im Garten absolvieren. Damit es nicht langweilig wird, gibt es in rund zwei Wochen einen neuen Trainingsplan. Am Ende dieser Zeit, wenn sich alle wiedersehen, bringen Kinder die ausgefüllten Zettel mit zum Training. Unter allen, die mitgemacht haben, werden drei Preise verlost.

Tänzer üben mit Online-Videokonferenz

Auch die Tanzsport-Abteilung greift in Zeiten der Hallenschließung auf alternative Trainingsmöglichkeiten zurück. Um den erarbeiteten Trainingsstand trotz der ausgefallenen Wettkämpfe nicht zu verlieren, trainiert die Leistungsformation „Diversity“ unter Leitung ihrer Trainerin Jessica Jordan per Online-Videokonferenz. „Auch wenn bislang die Hälfte aller Turniere abgesagt ist, denkt der Deutsche Tanzsportverband über Alternativen für die Fortsetzung des Wettkampfbetriebs nach. Darauf wollen wir vorbereitet sein“, sagt Jordan. Der Fokus liegt auf dem Erhalt der körperlichen Fitness, Ausdauer und Vertiefung der Technik.

Trampolinturner sammeln Freizeitpunkte

Seit 2018 gibt es in der Trampolin-Abteilung die Aktion „Fit in den Sommer“ mit Sondertrainings am Wochenende oder gemeinsamem Schwimmen. Die Idee dahinter war, nicht nur die Kinder, sondern auch Eltern und Geschwister in Bewegung zu bringen. In einem normalen Jahr haben die Trainer rund 70 bis 90 Menschen etwas mehr zum Sport gebracht.

In diesem Jahr haben die Verantwortlichen darüber nachgedacht, die Bewegungs-Challenge wegen der Corona-Krise abzusagen. Dann haben sie sich jedoch bewusst dagegen entschieden und die Challenge umgeschrieben. Statt Trainingspunkten gibt es nur noch Freizeitpunkte, die bei sportlichen Betätigungen gesammelt werden können. Dazu gehören auch „neue Sportarten“ wie Haus- und Gartenarbeit.

Lesen Sie auch:

Von Anke Lütjens