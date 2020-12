Wunstorf

Der Ortsrat Wunstorf hat in diesem Jahr gut 5000 Euro an Zuschüssen aus seinem Budget an Vereine gezahlt, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Das Gremium hatte für solche Zwecke in der Kernstadt sogar 10.000 Euro bereitgestellt. „Einige Vereine haben uns aber auch gesagt, dass sie keine finanziellen Probleme bekommen haben“, sagte Ortsbürgermeister Thomas Silbermann ( SPD) dazu.

Jeweils 1000 Euro haben die Johanniter und das Jugendzentrum Der Bau-Hof bekommen. Beim Bau-Hof sind einige Projekte und damit verbundene Spenden entfallen, und er konnte keine weiteren Zuschüsse dafür einwerben. Die Johanniter spürten beim Materialverleih die fehlenden Veranstaltungen und konnten sich bei kirchlichen und schulischen Feiern auch seltener um das Catering kümmern.

Unter den zehn Vereinen, die Geld bekommen haben, waren auch Orchester und der Shanty-Chor, denen Auftritte als Verdienstmöglichkeiten fehlten. Die Kunstschule musste ihr Kursangebot einschränken, die Geflügelzüchter konnten nicht ausstellen, und Schützen sagten Veranstaltungen ab, die sonst Einnahmen bringen.

Von Sven Sokoll