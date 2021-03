Wunstorf

Das Tierheim Wunstorf-Steinhuder Meer hat fast keine Vermittlungstiere mehr, die meisten Zwinger und Boxen sind leer. „So haben das die Mitarbeiter noch nicht erlebt“, sagt Geschäftsführer Andreas Bornemann. Zurzeit wohnen dort noch fünf Hunde und eine Katze. Zwei Hunde befinden sich in Pflegefamilien, in denen sie vermutlich auch bleiben werden. Auch die Tierpension ist nach Angaben des Geschäftsführers seit Mai vorigen Jahres kaum besetzt. Zwei halbwilde Katzen haben die Tierschützer gerade eingefangen. Sie werden erst nach einer Eingewöhnungsphase vermittelt.

Lesen Sie mehr: Tierheim Wunstorf sucht Besitzer einer Fundkatze

Tierschützer weisen auf Bedenken hin

Gerade mal zwei Hunde hat das Tierheim in den vergangenen Wochen noch vermitteln können, sagt Ralf Klänhammer, Vorsitzender des Tierschutzvereins Wunstorf. „Die Nachfrage ist hoch“, sagt Bornemann. Er ahnt, dass sich das nach Lockdowns und dem Ende der Home-Office-Phasen rapide ändern könnte. „Die Leute müssen auch die Realität sehen. Der Lockdown ist irgendwann vorbei, das Tier aber bleibt“, so der Geschäftsführer weiter. Spätestens wenn die Urlaube wieder möglich sind, habe er Bauchschmerzen im Hinblick auf das Wohl der Tiere. Einige werden vermutlich zurückkommen. Bornemann und weitere Tierschützer befürchten: „Das ist für uns die Ruhe vor dem Sturm.“

„Die Menschen denken oft zu kurzfristig. Die Sprache der Tiere zu lernen braucht Zeit – gerade bei Hunden aus dem Tierschutz“, sagt Bornemann. Die Mitarbeiter des Tierheims weisen auf diese Bedenken und auf das langfristige Ende des Lockdowns hin. Sie möchten nicht, das Tiere in der Einrichtung landen, nur weil Besitzer keine Zeit mehr haben. Im vergangenen Jahr hat das Tierheim dafür gesorgt, dass insgesamt neun Hunde sowie Katzen, Kaninchen und Vögel in ein neues Zuhause einziehen konnten.

Steuernachlass auf Heimtiere Wenn jemand einen Hund aus dem Tierheim Wunstorf aufnimmt, kann die Hundesteuer für ein Jahr auf Antrag ermäßigt werden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Das Anmeldeformular ist auf der Homepage der Stadt zu finden. Grundsätzlich, schreibt die Stadt, muss jeder Hund ab dem dritten Lebensmonat innerhalb einer Woche nach Anschaffung oder nach Zuzug aus einer anderen Gemeinde für die Hundesteuer angemeldet werden. Danach erhalten die Besitzer die Hundesteuermarke. Die ist dem Vierbeiner außerhalb der Wohnung oder des umzäunten Grundstücks anzulegen. Die Stadt weist darauf hin, dass sie dies gelegentlich kontrolliert.

Bewerber müssen Tier erst kennenlernen

Bewerber für einen Hund können das Tier nicht sofort nach dem ersten Besuch mitnehmen. Es werden zuerst Termine zum gegenseitigen Kennenlernen abgesprochen. „Das Kennenlernen findet die ersten Male im Beisein einer Tierpflegerin statt“, schreibt Bornemann. Dabei beobachtet diese, ob die „Chemie“ zwischen Hund und Mensch stimmt. Die Tierpfleger geben auch Tipps zum Umgang mit. Bei schwierigen Hunden kann nach Angaben des Geschäftsführers die Unterstützung eines Hundetrainers notwendig sein.

Lesen Sie mehr: So ist die Arbeit im Tierheim Wunstorf

Lesen Sie mehr: Langenhagen: Nachfrage nach Heimtieren ist hoch

Mitarbeiter beraten und geben Tipps

Erst danach ist es möglich, dass die Bewerber den Hund auch einmal außerhalb des Tierheims kennenlernen können. „Das geschieht beim Gassigehen in der Umgebung“, betont Bornemann. Die Mitarbeiter des Tierheims beraten zudem in Sachen Futter, Sachkundenachweis, Trainings- und Ausbildungsmöglichkeiten. Sie kontrollieren auch das neue Zuhause des Vierbeiners. „Nur so kann sichergestellt werden, dass beispielsweise ein Grundstück ausbruchssicher ist, Ruheplätze für den Hund vorhanden sind und auch der Futterplatz richtig gewählt ist“, schreibt der Geschäftsführer.

Wegen der Corona-Pandemie ist das Tierheim derzeit geschlossen. Termine zum Kennenlernen können unter Telefon (05031) 68555 vereinbart werden.

Von Anke Lütjens