Wunstorf

Die Stadt Wunstorf hat sich dazu entschlossen, alle geplanten politischen Sitzungen für Februar abzusagen – bis auf den Verwaltungsausschuss. Die aktuelle Lage mit zunehmenden Mutationen des Coronavirus und die damit verbundene erhöhte Ansteckungsgefahr, lässt eine mögliche Verlängerung des Lockdowns vermuten.

Absagen ab dem 16. Februar

Deswegen fallen folgende Termine aus: Die Sitzung des Schulausschusses am Dienstag, 16. Februar, und die Sitzungen der Ortsräte Großenheidorn, Idensen, Kolenfeld und Wunstorf am Mittwoch, 17. Februar. Außerdem betrifft die Absage die Sitzung des Ortsrates Luthe am Donnerstag, 18. Februar, des Ortsrates Klein Heidorn am Dienstag, 23. Februar, sowie die Sitzungen der Ortsräte Bokeloh und Steinhude am Mittwoch, 24. Februar.

Eine Informationsveranstaltung per Video ist an den geplanten Terminen für die Ortsräte Wunstorf und Steinhude vorgesehen. Da für die Februarsitzungen Vorlagen terminiert sind, lassen die zeitlichen Abläufe keine spätere Beratung zu. Es handelt sich hierbei nicht um reguläre Sitzungen der Ortsräte im kommunalrechtlichen Sinne. In dieser Veranstaltung stellt die Verwaltung die Inhalte der Vorlagen vor. Dazu erhalten die Mitglieder noch Einladungen per E-Mail.

Für alle weiteren Termine des Sitzungsplanes 2021 erhalten die Mitglieder Informationen von der Stadt, wenn die Sitzungen anstehen. Eine weitergehende Prognose kann die Verwaltung derzeit nicht geben. „An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit bedanken“, teilt Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt (CDU) in einem Schreiben an die Kommunalpolitiker mit.

Von Melanie Dittmann