Zusätzliche Arbeitsschichten und Probleme beschäftigen die Arztpraxen in der Corona-Zeit. In Wunstorf bieten nur zwei Praxen die vielfach nachgefragten Tests an. Ärztin Kirsti Eckebrecht aus Steinhude und ihre Mitarbeiterinnen rufen zu mehr Wertschätzung gegenüber dem Praxispersonal auf.