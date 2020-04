Wunstorf

Der Vorstand des TuS Wunstorf, Wunstorfs größter Sportverein, hat sich auf seiner Internetseite www.tus-wunstorf.de in einem offenen Brief an seine Mitglieder gewandt. Er bedauert, dass der Vereinssport wegen der Corona-Pandemie wohl erst in einiger Zeit und auch nur mit Einschränkungen wieder anlaufen kann. „Damit kommen wir auch in unserem Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung nach“, schreibt der Vorstand. Allerdings seien einige Abteilungen schon dabei, neue Bewegungsangebote zu erstellen, die auf der Homepage veröffentlicht werden sollen. Außerdem ist ein Newsletter dazu geplant.

Der Verein wirbt um Verständnis dafür, dass die Mitgliedsbeiträge des Gesamtvereins weiterhin notwendig sind, um die Fixkosten zu decken. Wer durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist, kann aber bei der Geschäftsstelle einen Antrag per E-Mail stellen, seine Beiträge zu reduzieren, bis der Sportbetrieb wieder voll läuft. Die Abteilungen, die zusätzliche Spartenbeiträge erheben, haben indes beschlossen, diese auszusetzen.

Von Sven Sokoll