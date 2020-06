Wunstorf/Neustadt

Stadtführungen der Steinhuder Meer Tourismus Gesellschaft (SMT) fallen bis auf Weiteres aus. Alle SMT-Veranstaltungen sind abgesagt. Konzerte auf der Seebühne sind für 2020 gestrichen. Buchungsprovisionen der Gesellschaft stehen bei Null. Es ist das schwärzeste Jahr der SMT. Wäre die Gesellschaft ein privatwirtschaftliches Unternehmen, hätte sie spätestens jetzt Probleme, ihre Rechnungen zu bezahlen. Bis zum 10. Mai ist der SMT nach eigenen Angaben ein Defizit von 150.000 Euro entstanden. Jetzt müssen die vier kommunalen Gesellschafter als „Corona-Bank“ in die Bresche springen.

Die SMT ist ein kommunales Unternehmen. Träger sind Wunstorf (66,34 Prozent), Neustadt (27,76 Prozent), Rehburg-Loccum und Sachsenhagen (beide 2,95 Prozent). Sie stellen das Stammkapital, sie müssen aber auch parat stehen und Geld nachschießen, wenn die Gesellschaft in Schieflage gerät. Wunstorfs Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt hat dem Rat jetzt die Zahlen auf den Tisch gelegt und die Politik um Geld gebeten.

Die SMT betreibt unter anderem die Tourist-Information im Steinhuder Scheunenviertel. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Die SMT will das Geld nur nach Bedarf abrufen

Um die SMT für das schlimmste aller Corona-Szenarien abzusichern, müssten die Kommunen bis zu 300.000 Euro nachschießen. Im Wunstorfer Haushalt würde das mit maximal 198.100 Euro zu Buche schlagen. Für Neustadt wären es rund 83.000 Euro, für Rehburg und Sachsenhagen jeweils rund 8800 Euro. Eberhardt kann den Wunstorf-Anteil decken mit Überschüssen aus anderen kommunalen Unternehmen von 2019. Die SMT will das Geld nur nach Bedarf abrufen.

Die SMT verantwortet ein eigenes Buchungsportal für touristische Unterkünfte und die Tourist-Informationen in Steinhude, Mardorf und Neustadt. Sie betreibt Tourismuswerbung für die Steinhuder-Meer-Region, arrangiert Großveranstaltungen wie das Festliche Wochenende, betreibt den Wohnmobilstellplatz in Steinhude und bietet Stadtführungen an. Sie ist die touristische Marketing-Abteilung der vier Kommunen.

Veranstaltung wie das Boxen 2019 wird es in diesem Jahr nicht geben –die Seebühne bleibt an Land. Quelle: Christian Hanke (Archiv)

SMT spart alle unnötigen Ausgaben

Das aktuelle Defizit in Höhe von 150.000 Euro ist entstanden, obwohl die SMT nach eigenen Angaben alle unnötigen Kosten eingespart hat. Bis auf einen Auszubildenden sind 15 angestellte Mitarbeiter in Kurzarbeit, bestätigte Geschäftsführer Willi Rehbock. Die Tourist-Informationen waren geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet. Stadtführungen fielen aus, ebenso die Beteiligung an den Touristik-Messen, sofern sie denn stattfanden. Die Werbung für die Saison 2020 läuft schon seit Ende 2019, das Geld ist weg.

Weil die SMT kein Risikokapital hat, ist das Festliche Wochenende Ende August auch nicht in den September geschoben, sondern abgesagt. „An diesem Wochenende hängt zu viel Planungsarbeit, das Risiko ist uns zu groß“, sagte Rehbock am Montag. Die schwimmende Seebühne kommt ebenfalls nicht zum Einsatz. „Wir müssten ein Onlineticketing aufbauen oder Kassenzonen einrichten und die Daten der Besucher erfassen – viel zu viel Aufwand“, sagte Rehbock. Seine Gesellschaft darf, weil sie kommunal ist, keinen Corona-Kredit beantragen. Die Soforthilfe des Bundes hat nach Rehbocks Angaben die laufenden Kosten aus 14 Tagen gedeckt.

„Mit den gelockerten Regeln (siehe Infokasten) macht Tourismus langsam wieder Sinn“, sagte Rehbock. Die SMT reagiert und erweitert die Öffnungszeiten der Tourist-Informationen. Ab Montag, 15. Juni, gilt: Mardorf und Steinhude, montags bis freitag,9 bis 15 Uhr, sonnabends 10 bis 15 Uhr; Steinhude zusätzlich sonntags 10 bis 15 Uhr. Neustadt montags bis freitags 11 bis 15 Uhr, sonnabends 10 bis 14 Uhr. In dieser Woche gelten noch die Winteröffnungszeiten: Mardorf und Steinhude, montags bis freitags, 9 bis 13 Uhr, Neustadt 11 bis 15 Uhr.

Tourismus: Das ist seit dem 8. Juni erlaubt Die Landesregierung hat weitere Vorschriften gelockert, die das touristische Geschäft am Steinhuder Meer betreffen. Seit Montag, 8. Juni, gilt: Bars auch Kneipen, die eher vom Getränkeverkauf leben, dürfen öffnen. Busreisen sind unter Auflagen wieder erlaubt: Alle Fahrgäste müssen eine Gesichtsmaske tragen; das Busunternehmen muss die persönlichen Daten erfasst haben und für Abstände zwischen den Sitzreihen sorgen. Angesichts der Auflagen rechnet Willi Rehbock, Geschäftsführer der Steinhuder Meer Tourismus Gesellschaft, mit einem schleppenden Geschäftsstart. Ferienwohnungen und -häuser können ohne die bisher geltende Wiederbelegungsfrist von sieben Tagen vermietet werden. Die Frist bedeutete, dass zum Beispiel eine Ferienwohnung innerhalb von sieben Tagen nur einmal gebucht werden durfte, egal ob für zwei, drei oder sechs Tage. „Das hat kein Onlinebuchungssystem verstanden, die Frist war die Hölle“, sagte Rehbock. Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und Campingplätze dürfen zu 80 Prozent belegt werden, nicht mehr nur zu 60 Prozent. Kulturelle Veranstaltungen unter freiem Himmel für bis zu 250 Menschen sind wieder erlaubt. Dabei muss das Publikum sitzen und seine persönlichen Kontaktdaten hinterlassen. Veranstalter müssen für Einhaltung von Abstandsgebot und Hygieneregeln sorgen.

