Die Polizei wird am Osterwochenende in Wunstorf-Steinhude erhöhte Präsenz zeigen und notfalls Betretungsverbote aussprechen. Die Stadt stellt zusätzlich digitale Anzeigen auf und bittet, nicht nach Steinhude zu fahren.

Wunstorf zieht Verbote für Steinhude in Betracht

