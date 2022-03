Corona: Wunstorf zählt höhere Inzidenz als die Region Hannover

Wunstorf

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt rasant an. Schuld daran ist die Omikron-Variante, mit der sich der überwiegende Teil derzeit ansteckt. Das gelte auch für Wunstorf, sagt Regionssprecher Christoph Borschel auf Nachfrage.

Inzidenz höher als in der Region Hannover

Am Mittwoch meldet die Region für Wunstorf 1383 Infizierte. Die Inzidenz liegt bei 2181 und damit über dem Wert der Region Hannover (1992,8). Höhere Zahlen verzeichnen nur Gehrden (2195,2) und Springe (2307,1). Seit Ausbruch der Pandemie traten 6408 Corona-Fälle in Wunstorf auf, 19 Personen verstarben.

Wunstorf verzeichnet höheres Infektionsgeschehen in Alten- und Pflegeheimen

Zwölf Kitas haben der Region Hannover einen Corona-Ausbruch gemeldet. Die Zahl der Infizierten liege nirgends im zweistelligen Bereich, sagt Borschel. Anders sieht es bei den Schulen aus. An einer seien 19 Fälle registriert. Insgesamt sind es an zwölf Schulen 54 Personen. In der gesamten Region sehe es „relativ ruhig“ in den Alten- und Pflegeheimen aus. Das treffe aber nicht auf Wunstorf zu. Dort seien 34 Infektionen in fünf Einrichtungen aufgetreten.

Von Rita Nandy