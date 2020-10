Wunstorf

Nach dem starken Anstieg der Corona-Infektionen hat Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt dazu aufgerufen, die neuen Vorgaben einzuhalten. Ab Mittwoch muss nach der neuen Verfügung der Region Hannover auch im Freien in mehr Bereichen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das unter anderem etwa in der Fußgängerzone, aber auch am Bahnhof, auf Parkplätzen oder vor Schulen. Außerdem darf zwischen 23 und 6 Uhr kein Alkohol mehr verkauft oder ausgeschenkt werden.

„Wir müssen jetzt alle gemeinsam versuchen, die Zahl der Infektionen wieder zu drücken“, sagte Eberhardt. Durch die neue Situation tauchen über vielen geplanten Veranstaltungen für die nächste Zeit wieder Fragezeichen auf. „Leider haben wir eine wachsenden Minderheit, die die Beschränkungen nicht mehr akzeptiert“, hat der Bürgermeister festgestellt. Gemeinsam mit der Polizei will die Stadt mit intensiven Kontrollen aber weiterhin dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden.

Von Sven Sokoll