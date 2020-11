Wunstorf

Auch wenn in der Region Hannover die Rate der Corona-Neuansteckungen weiterhin über der kritischen Grenze von 100 liegt, mussten die Wunstorfer Schulleitungen sich am Montag, 2. November, zunächst in Geduld üben. Trotz mehrere Corona-Fälle mussten sie auf Entscheidungen des Gesundheitsamtes warten. Denn wenn ganze Gruppen von Schülern in Quarantäne müssen, bedeutet das nach der jüngsten Verordnung, dass in den anderen Klassen jeweils nur noch eine Hälfte in der Schule lernen darf.

An der Evangelischen IGS ist am Sonnabend, 31. Oktober, ein Corona-Fall gekannt geworden. Der Schüler aus dem zehnten Jahrgang ist bereits seit Mittwoch voriger Woche in häuslicher Quarantäne. „Am Freitagabend habe ich das Gesundheitsamt endlich erreicht“, sagte Schulleiterin Elke-Helma Rothämel. Von Mittwoch an bis zum Dienstag nächster Woche greift an der IGS das Szenario B, also der Wechsel von Präsenzunterricht und Homescooling.

Anzeige

Drei Fälle am Hölty-Gymnasium

Am Hölty-Gymnasium sind drei Corona-Fälle bestätigt worden, zwei Geschwister in den Jahrgängen 8 und 10 und ein weitere Schüler im elften Jahrgang. Die drei Klassen lernen vorsorglich vorerst von zu Hause aus. Die Schulleitung hatte in den vergangenen Tagen bereits die Klassen eingeteilt, damit die Gruppen gegebenenfalls kurzfristig im Wechsel unterrichtet werden können. Eine entsprechende Entscheidung des Gesundheitsamt fehlt aber bisher noch. „Wir haben erst niemand erreicht und dann irgendwann die Auskunft bekommen, dass noch 34 andere Schulen vor uns eine Entscheidung brauchen“, sagte Schulleiter Jobst Heizmann am Montagmittag.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Wenn die Entscheidung nicht rechtzeitig kommt, wollte er die betroffenen Klassen auch am Dienstag zu Hause lernen lassen. „Ich habe das schon mit der Landesschulbehörde abgesprochen“, sagte er. Es ist aber fraglich, ob Anordnungen des Gesundheitsamts jetzt noch notwendig seien. „Alle Schüler, die sich infiziert haben, sind schon seit mehreren Tagen nicht mehr in der Schule gewesen.“

Otto-Hahn-Schule hat Verdachtsfall

Viele Telefonate wegen Corona hat derzeit auch die Leiterin der Otto-Hahn-Schule, Helga Radtke, zu führen. Nachdem eine Schülerin sich in den Herbstferien infiziert hatte und danach gar nicht erst in Schule gekommen war, gibt es nach Angaben der Schulleiterin nun einen zweiten Verdachtsfall. „Wir müssen auf die Weisungen des Gesundheitsamtes und der Ärzte warten“, sagt Radtke. Das Amt sei ihrer Ansicht nach derzeit total überlastet. „Diese Ungewissheit ist am Schlimmsten“, so Radtke weiter.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, müssten die Kontaktpersonen der Schülerin in häusliche Quarantäne und von daheim aus lernen. „Das alles ist sehr schlimm für uns alle“, sagt Radtke.

Kita Kinderzeit bleibt noch geschlossen

Die Johanniter-Kita Kinderzeit am Düendorfer Weg ist seit Donnerstag, 29. Oktober, vorerst für drei Tage geschlossen gewesen, weil eine Mitarbeiterin sich infiziert hatte. Die anderen Mitarbeiter wurden in der ersten Runde negativ getestet. Weil noch nicht alle Ergebnisse der zweiten Runde von Tests vorliegen, wird die Einrichtung auch am Dienstag, 3. November, vorsorglich noch geschlossen bleiben. „Wir müssen auf jeden Fall ausschließen, dass sich noch jemand infiziert hat“, sagt Johanniter-Sprecher Timo Brüning.

Von Anke Lütjens und Sven Sokoll