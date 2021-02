Luthe

Die Lutherin Susanne Borchers hat die „Aktion Maske für mich und dich“ ins Leben gerufen. Damit möchte sie möglichst schnell Menschen in Wunstorf und den Ortsteilen die derzeit vorgeschrieben OP- und FFP2-Masken organisieren. Zusammen mit der Wunstorfer Tafel, die bereits Masken gespendet hat, und dem Kinder- und Jugendzentrum Der Bauhof hat Borchers die Aktion vorbereitet. Sie hat Vereine, Feuerwehren, Firmen, Schulen, Kitas und Bürger angeschrieben, um zu erfahren, wo Hilfe benötigt wird.

„Vielleicht habt ihr unter euren Mitgliedern, Kameraden, Teilnehmern, Kunden oder Patienten Menschen, die Masken benötigen. Weil Corona sie gerade in Isolation hält oder in der Familienkasse jeder Cent noch mehr umgedreht werden muss“, schreibt Borchers. Aus Datenschutzgründen bittet sie darum, ihren Brief an Pinnwänden aufzuhängen oder in den sozialen Netzwerken zu teilen, damit viele die Möglichkeit haben, sich zu melden.

Organisatorin hofft auf Hilfe

Borchers hat bereits 6000 OP-Masken und 150 FFP-2-Masken bestellt. „Vielleicht haben die einen oder anderen noch die Möglichkeit uns zu unterstützen, damit wir weitere Sets packen können“, hofft die Lutherin. Im Einkauf kosten 50 OP-Masken 5,30 Euro und die FFP-2-Masken im Schnitt 1 Euro bei größeren Einkaufsmengen. Die Organisatorinnen und Organisatoren möchten über Schulen, Kitas und Jugendgruppen die Familien erreichen und sie direkt versorgen. „Es wäre schön, wenn diese sich mit mir in Verbindung setzen“, so Borchers.

Menschen können sich Sets abholen

Bei älteren Menschen zählt sie auf die Hilfe derjenigen, die Kontakte mit ihnen haben und den Grundbedarf klären können. Es werden entsprechende Sets gepackt, die bei Borchers angefordert werden können. Masken werden nach Angaben von Borchers auch an Arzt- und Physiotherapiepraxen verteilt. Betroffene können sich auch Sets abholen. Borchers ist per Mail an maskefuermichunddich@gmail.com und unter Telefon (01 76) 66 13 63 95 zu erreichen.

Die Lutherin und fünffache Mutter ist auf die Aktion gekommen, weil sie selbst zur Risikogruppe gehört und derzeit in Erwerbsminderungsrente ist. „Das macht mir besonders bewusst, wie es gerade vielen anderen Menschen in unserem direkten Einzugsgebiet auch geht“, schreibt sie in ihrem Brief. Das sei ihr Beweggrund gewesen.

Von Anke Lütjens und Rita Nandy