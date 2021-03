Wunstorf

Die Mitarbeiter der Otto-Hahn-Schule wünschen sich, dass sie mit Selbsttests möglichst viel Sicherheit für den Schulbetrieb während der Corona-Pandemie gewährleisten können, wenn gleichzeitig auch die Impfungen vorangehen. „Nur so besteht auch die Möglichkeit, die Schule zeitnah wieder für alle zu öffnen“, schreibt die Schulleiterin Helga Radtke.

Für die Schülerinnen und Schüler müssen deren Eltern erklären, dass sie mit den Tests einverstanden sind, und das Kollegium muss solche Erklärungen ebenfalls ausfüllen. Da Radtke aber den Eindruck hatte, dass noch nicht jeder weiß, wie die Tests funktionieren, hat sie mit dem Apotheker Rüdiger Heß-Eichenberg von der Sonnen-Apotheke und den Johannitern gesprochen, die beide ihre Hilfe angeboten haben.

Tests sind nicht so schlimm wie gedacht

„Viele Schüler hatten zwar zuvor Angst davor, da fast täglich mehrfach in den Medien Testungen gezeigt werden. Schüler, die an den Testungen teilgenommen haben, haben aber zurückgemeldet, dass das ganz einfach ist“, berichtet die Schulleiterin. Sie seien deshalb gern bereit, nach den Ferien weiter an Tests teilzunehmen.

Radtke bedauert aber, dass das Kollegium an der Haupt- und Realschule derzeit noch nicht an der Reihe ist, geimpft zu werden, gerade weil auch unter Kindern und Jugendlichen die Infektionszahlen steigen. „Viele Familien leiden stark unter der jetzigen Situation“, betont sie. Das Homeschooling laufe gut, aber es könne die sozialen Kontakte in der Schule und den echten Unterricht nicht ersetzen.

Von Sven Sokoll