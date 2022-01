Wunstorf

Die Stadt Wunstorf trifft Vorkehrungen, um den Anstieg der Corona-Infektionszahlen zu begrenzen. Bisher liegt Wunstorf mit einer Inzidenz von 268 und 154 aktuellen Infektionen am Dienstag zwar noch unter den Neuinfektionsraten von Region, Land und Bund. „Die Omikron-Variante besorgt uns trotzdem“, sagte Bürgermeister Carsten Piellusch nach der Corona-Runde mit der Polizei am Montag, von der er am Abend auch dem Verwaltungsausschuss berichtet hat.

Die Stadt hatte bereits eine FFP2-Masken-Pflicht bei allen Formen von Demonstrationen erlassen, auch wenn sie nicht als solche angemeldet werden. Nach Angaben der Polizei nahmen in Wunstorf am Montagabend etwa 70 Demonstranten an einem nicht angemeldetem „Spaziergang“ teil, dazu kamen vier Gegendemonstranten, auf beiden Seiten blieb es friedlich.

Stadt bekommen bessere Ausstattung

Die Stadt kann für die Schulen jetzt Zuschüsse in Höhe von 120.000 Euro für mobile Luftreiniger und 179.000 Euro für digitale Lehrergeräte nutzen, die bei einem möglichen Distanzlernen wieder eine wichtige Rolle spielen könnten. Die beiden Zuschüsse hat das Regionale Landesamt für Schule und Bildung bewilligt. Mit dem Beginn des Schulunterrichts können jetzt außerdem die Sportvereine alle wieder die Sporthallen benutzen, allerdings nach der 2G-plus-Regel.

Die Stadt will sich bemühen, die Übersichten zu Impfangeboten und Testzentren auf ihrer Internetseite www.wunstorf.de immer aktuell zu halten. Mit den Wunstorfer Kinderärzten ist sie auch schon im Gespräch darüber, gemeinsam mit den mobilen Impfteams spezielle Impfangebote für Kinder unter zwölf Jahren zu schaffen.

Verwaltung vermeidet Kontakte

In der Stadtverwaltung haben die Verantwortlichen auch wieder viel darauf ausgerichtet, dass sie funktionsfähig bleibt. „Dabei geht es vor allem darum, persönliche Kontakte zu vermeiden“, sagte Piellusch. So arbeiten wieder mehr Beschäftigte von zu Hause aus oder zeitversetzt im Rathaus, wo auch zusätzlich Testmöglichkeiten geschaffen worden sind. Für Besprechungen sind Videokonferenzen wieder zur Regel geworden. Besonders strenge Vorgaben gelten dabei für das Team der Kläranlage und des Baubetriebshofs, damit sie einsatzfähig bleiben.

Die politischen Gremien werden vorerst aber in Präsenz tagen. „Das war der Wunsch der Politik, das so lange wie möglich zu so zu tun.“ Schon seit einiger Zeit müssen die Teilnehmer und das Publikum aber die jeweils aktuellen 2G- oder 3G-Regeln befolgen und das Publikum muss sich auch immer anmelden. „Wir könnten für die Sitzungen dann aber auch noch eine Maskenpflicht anordnen“, sagte Piellusch.

