Wunstorf

Die Wirtschaftsförderung der Stadt will mit den Wunstorfer Unternehmen darüber ins Gespräch kommen, wie sie mit der Corona-Pandemie umgehen. Dazu organisiert die Abteilung einen digitalen Sprechtag am Mittwoch, 28. April, von 16.30 bis 18 Uhr. Dabei will die Verwaltung von den jeweiligen Erfahrungen hören und offene Fragen beantworten. „Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit den Unternehmen“, schreibt Wirtschaftsförderer Uwe Schwamm.

Microsoft Teams ist die technische Plattform bei dem Onlinegespräch. Interessierte melden sich per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@wunstorf.de oder unter Telefon (05031) 101235 bei Öznur Acar an und erhalten dann einen Link, mit dem sie sich während des Sprechtags einwählen können.

Von Sven Sokoll