Wunstorf

Mit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung gilt auch in Wunstorf die sogenannte 3G-Regel. Das heißt, das nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete beispielsweise Restaurants, Pflegeeinrichtungen oder den Friseur besuchen dürfen.

Verwirrung um Terminbuchung

Bedauerlich für Ungeimpfte aus Luthe und Umgebung: Das Testzentrum hat seine Container auf dem Luther Schützenplatz Anfang der Woche abgebaut. Somit gibt es laut der städtischen Homepage nur noch Testmöglichkeiten in der Kernstadt und in Steinhude.

Wegen des Wunstorfer Wirtschaftswochenendes am 4. und 5. September musste das Testzentrum vom Wunstorfer Schützenplatz auf den benachbarten Schotterparkplatz ausweichen. Allerdings können für das bisherige Testzentrum auf dem Schützenplatz immer noch online Termine vereinbart werden, es gibt per E-Mail auch eine Bestätigung. Warum das so ist, war am Donnerstag nicht in Erfahrung zu bringen. Verantwortlich für die Testangebote in Luthe und Wunstorf ist Betreiberin Anja Meissner. Auf Nachfragen reagierte sie nicht.

Die Drive-In-Testmöglichkeit auf dem Schotterplatz scheint aktuell nicht in Betrieb zu sein. Quelle: Rita Nandy

Stadt plant keine eigene Testmöglichkeit

Die Verwaltung sieht keinen Grund, aufgrund der zu erwartenden steigenden Nachfrage wieder eigene Testmöglichkeiten anzubieten. Sie hatte das städtisches Schnelltestzentrum, das die Stadt gemeinsam mit den Johannitern im Hölty-Sportforum betrieben hatte, bereits am 18. Juni wegen zu geringer Auslastung geschlossen. Die Stadt sei zuvor nur eingesprungen, weil es seinerzeit keine Testmöglichkeiten gegeben hatte, erklärt Sprecher Alexander Stockum. Sollte sich die Betreiberin des Zentrums auf dem Schützenplatz zurückziehen, gebe es bereits private Anbieter, die ihr Interesse an dem Standort signalisiert haben.

Nicht weit entfernt gibt es zudem Testmöglichkeiten auf dem Obi-Parkplatz, Am Hohen Holz, sowie in der Venenpraxis, Speckenstraße 10. In Steinhude befindet sich die Teststation bei den Strandterrassen an der Meerstraße.

Von Rita Nandy