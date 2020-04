Wunstorf

Die Corona-Krise wirkt sich auch auf den Wochenmarkt in der Wunstorfer Fußgängerzone aus. Wo sonst dichtes Gedränge herrscht und die Besucher gerne mal für einen Plausch stehen bleiben, haben sich die Reihen gelichtet. Die Menschen gehen auf Distanz und halten Abstände ein. „Das hat sich schon gut eingespielt und jeder hat Verständnis“, sagt Mario Köritz vom Obstbauer Wedekind aus Lüdersfeld. Stattdessen grüßen sich die Marktbesucher auf Abstand.

Weniger Stände sind zu sehen

Außerdem sind deutlich weniger Stände zu sehen. Blumenhändler und Marktbeschicker mit Textilien und anderen Waren fehlen. „Der Markt ist ein bisschen ausgedünnt“, bemerkt eine Kundin am Käsestand. „Das Geschäft ist nicht bombastisch, aber wir versuchen, es zu halten“, sagt Carmelo Borzi vom Tiroler Standel. Die Stammkunden kämen, um bei ihm Bergkäse und andere Spezialitäten zu kaufen.

Besucher halten sich an Regeln

„Die Situation ist beängstigend, dennoch gehen die Leute auf den Markt, weil sie an der frischen Luft einkaufen können und nicht im Supermarkt“, sagt Borzi. Aber es sind auf dem Markt deutlich mehr Menschen mit Schutzmasken zu sehen als noch vor zwei Wochen. „Die Leute halten sich vorbildlich an die Regeln“, betont der Käsehändler. „Die Besucher sind sehr vorsichtig geworden“, betont auch Frank Nordmeyer vom Geflügelhof in Osterwald. Die Menschen hielten sich überwiegend an die Regeln, sagt auch eine seiner Angestellten.

Nur Lebensmittel sind zugelassen

„Wir sind glückliche Lebensmittelhändler und dürfen zum Glück verkaufen“, sagt Nordmeyer erfreut. Nur Marktbeschicker, die Lebensmittel anbieten, sind derzeit auf dem Markt zugelassen. Auch zwei Imbisse sind noch da. „Da sind die Regelungen aber sehr unterschiedlich. Jede Kommune handhabt das anders“, weiß Anja Fritz aus Wennigsen, die seit drei Jahren auf dem Wunstorfer Wochenmarkt mit ihrem Stand vertreten ist. Sie bietet Honig und Kerzen aus Bienenwachs sowie Marmeladen aus der kleinen Hobbyimkerei an.

Kunden kaufen mehr ein

Es gäbe deutlich weniger Kunden als sonst auch seien generell weniger Leute unterwegs, meint Fritz. „Außerdem ist der Kontakt nicht mehr so wie vorher. Ich kann die Kunden zum Beispiel nicht mehr vom Honig probieren lassen. Das fällt nun weg“, sagt die Händlerin. „Wir haben zwar weniger Kunden, aber die kaufen dafür mehr, sodass sich das fast ausgleicht“, bemerkt Köritz, der auch Erzeugnisse aus dem Hofladen anbietet. Diese können beim Obstbauern auch online bestellt werden. Nordmeyer hat festgestellt, dass viele Kunden haltbare Sachen wie Kartoffeln und Dosenwurst kaufen. Auch Eier, Kohl, Möhren und Obst finden sich in den Einkaufskörben.

Besucher schätzen die Frische

Fleischermeister Markus Schürmann verzeichnet sogar mehr Kunden. „Bei uns brauchen sie keinen Einkaufswagen und können an der frischen Luft einkaufen“, sagt er. Hamsterkäufe gibt es bei ihm nicht, denn „wir verkaufen ja kein Klopapier“. Zu seinen Kundinnen gehört auch Ingrid Kötz, die regelmäßig auf den Markt geht. „Wir müssen doch die Händler aus der Umgebung unterstützen“, sagt sie. Kötz kauft vor allem Äpfel, Bio-Produkte, Fleisch und Wurst auf dem Markt ein. Auch Maritta Habenicht gehört zu den Stammkunden auf dem Markt. „Ich kaufe Obst und Gemüse, wenn es schon kein Klopapier gibt“, scherzt sie.

