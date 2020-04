Wunstorf

Die KRH Psychiatrie Wunstorf verfügt über 400 Betten. 30 davon sind für Kinder und Jugendliche vorgesehen. Knapp 5400 Patienten nimmt die Einrichtung, die zum Klinikum Region Hannover gehört, jährlich stationär auf. Derzeit sind dort, wie in allen Krankenhäusern der Region Hannover, aufgrund der Corona-Pandemie keine Besuche gestattet. Für die Beschäftigten eine Zeit der besonderen Herausforderungen. Die Ärztliche Direktorin Prof. Dr. Iris Tatjana Graef-Calliess und Pflegedirektorin Birgit Krukemeier berichten in einem Telefoninterview darüber.

Guten Morgen, Frau Graef-Calliess und Frau Krukemeier. Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf Ihre Klinik aus?

Graef-Calliess: Dreimal pro Woche trifft sich unser Krisenstab aus Leitungskräften. Wir haben unsere Abläufe umstrukturiert. Es wird weniger stationsübergreifend gearbeitet. So minimieren wir das Risiko, dass sich eine mögliche Infektion verbreiten kann. Bisher hatten wir lediglich Verdachtsfälle auf eine Corona-Erkrankung. Wir sind aber auch mit Isolationsbereichen darauf vorbereitet, Patienten während einer Erkrankung hier zunächst weiterbehandeln zu können.

Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, gilt ein Besuchsverbot. Wie kommen die Patienten damit klar?

Graef-Calliess: Unsere Patienten haben wesentlich längere Liegezeiten als in anderen Krankenhäusern. Sie sind drei, vier, fünf, bis zu sechs Wochen in Behandlung. Insofern ist das schon sehr belastend. Für die Kinder ist es besonders schwierig. Da machen wir auch Ausnahmen.

Wie gehen die Pflegekräfte mit der Situation um?

Krukemeier: Wir haben eine tolle Mannschaft, die sehr kreativ und engagiert ist. Da sind wir sehr stolz drauf. Das zeichnet unser Klinikum in Wunstorf aus. Im Pflegedienst arbeiten rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit …

Graef-Calliess: ... sowie weitere 200 bis 250 im ärztlichen Dienst und den anderen Berufsgruppen. Alle haben neben der beruflichen auch noch die eigene besondere Belastung durch die Corona-Krise.

Ist da der geplante Corona-Bonus in Höhe von 1500 Euro eine angemessene Entschädigung?

Krukemeier: Da schlagen mehrere Seelen in meiner Brust. Zum einen finde ich es überfällig, die Menschen, die in der Pflege arbeiten, wertzuschätzen, zum anderen muss so ein Vorschlag auch erst einmal in tarifliche Regelungen umgesetzt werden.

Nicht gewünscht haben Sie sich die neue Dienstkleidung ...

Krukemeier: Ja, jetzt tragen wir zum Schutz klassische weiß-blaue Kleidung für Krankenhauspersonal. Die Patienten sollen Vertrauen haben und Nähe aufbauen können. Dafür begeben wir uns normalerweise mit den Patienten auf eine Ebene. Dienstkleidung ist da eher hinderlich. Außerdem muss jetzt ja ein Abstand von eineinhalb bis zwei Metern eingehalten werden. Das ist für uns nicht ganz einfach, da wir für Behandlung und Therapie natürlich die Nähe brauchen. Wir halten unser Therapieangebot aber aufrecht. Viele Angebote finden jetzt über den Tag verteilt in kleineren Gruppen statt.

Graef-Calliess: Bei Neuaufnahmen gucken wird, was muss zwingend sein und was ist verantwortbar zu verschieben. Wir kompensieren das mit Video- und Telefonsprechstunden. Diese Möglichkeiten werden intensiver genutzt. Im Moment gehen wir davon aus, dass die überall in der Gesellschaft laufenden Maßnahmen der Isolation mittel- und langfristige Wirkungen haben werden. Grundsätzlich ist menschliche Nähe ein wichtiger Faktor für das seelische Gleichgewicht.

Von Rita Nandy