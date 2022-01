Wunstorf

In Wunstorf gilt ab sofort bei allen Demonstrationen im Stadtgebiet die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Das hat die Stadt Wunstorf am Montag, 10. Januar, mitgeteilt. Grund dafür ist, dass die sogenannten „Spaziergänge“ von Impfgegnern zugenommen haben. „Auch in Wunstorf haben sich zuletzt Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen versammelt. Dabei ist es immer wieder zur Missachtung der Schutzregeln gegen das Corona-Virus gekommen“, teilt Stadtsprecher Alexander Stockum mit.

Zahl der Teilnehmer an Demos steigt

Bis heute haben seinen Angaben zufolge rund 15 solcher „Spaziergänge“ im Stadtgebiet stattgefunden. Während die Ordnungskräfte bei den ersten Versammlungen nur wenige Teilnehmer gezählt haben, haben sich zwischen den Jahren bereits etwa 80 Personen zusammengefunden – Tendenz eher steigend. Nach rechtlicher Prüfung sind diese „Spaziergänge“ als Demonstrationen zu bewerten, auch wenn sie nicht nach dem Niedersächsischen Versammlungsgesetz angemeldet werden.

Da die Verwaltung aufgrund der Nichtanmeldung keine Möglichkeit hat, ein Kooperationsgespräch mit den Organisatoren hinsichtlich notwendiger Corona-Schutzmaßnahmen zu führen, ist sie zu dem Ergebnis gekommen, diesen Aspekt per Allgemeinverfügung zu regeln. Das steht auch im Einklang mit einem Erlass des Niedersächsischen Innenministers, der die Versammlungsbehörden angewiesen hat, entsprechend zu handeln.

Mit dieser Allgemeinverfügung stellt die Verwaltung sicher, dass die Teilnehmer an den Spaziergängen untereinander die Gefahr einer Ansteckung mit dem Corona-Virus minimieren, aber dennoch ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ausüben können. Diese Pflicht gilt vorerst bis Sonnabend, 15. Januar. „Eine Verlängerung ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt sehr wahrscheinlich“, schreibt Stockum. Verstöße gegen die Maskenpflicht können laut dem Bußgeldkatalog des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung mit Strafen zwischen 100 und 150 Euro geahndet werden.

Von Anke Lütjens