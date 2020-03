Wunstorf

Die Südstraße ist am Dienstagmorgen gähnend leer, auch in der Nordstraße sind nur wenige Menschen unterwegs. Einzig der Wochenmarkt sorgt für etwas Belebung in der Fußgängerzone. Grund ist, dass viele Geschäfte geschlossen bleiben, um das Coronavirus einzudämmen. Damit folgen die Inhaber der Geschäfte dem Beschluss der Landesregierung, ab Dienstagmorgen den Großteil der Läden zu schließen. Aber es gibt auch positive Nachrichten: In Bokeloh hat die Bäckerei Brotkorb eine neue Filiale eröffnet, wenn auch unter widrigen Umständen.

Auch Spielplätze und Bars zu

Nach Schulen und Kitas müssen nun auch Spielplätze, Bars und Kinos geschlossen werden. Schwimmbäder und Fitnessstudios bleiben zu. Restaurants und Gaststätten dürfen unter strengen Vorgaben nur bis 18 Uhr öffnen. In Wunstorf sind vor allem Bekleidungs- und Schuhgeschäfte sowie Bücherläden geschlossen. Apotheken, Drogeriemärkte, Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte und Baumärkte sowie Tankstellen bleiben geöffnet. Damit greift die Landesregierung zu drastischen Maßnahmen. Die Menschen sollten öffentliche Kontakte meiden und zuhause bleiben. Die Verordnung gilt vorerst bis Mitte April.

Lebensmittelgeschäfte bleiben geöffnet

Lebensmittelgeschäfte und Bäckereien sowie Fleischereien sind weiterhin geöffnet. Die Fleischerei Ludowig bietet beispielsweise einen Lieferservice an, bei dem die Kunden telefonisch oder per E-Mail Ware bestellen können. Schilder mahnen dazu, Abstand von den Mitarbeitern zu halten. Auch das Bücherparadies informiert seine Kunden mit einem handgeschriebenen Zettel, dass Bücher telefonisch bestellt werden können. Das Modehaus Kolossa informiert seine Kunden ebenfalls mit Plakaten über die aktuelle Lage.

„Niemand weiß etwas Genaues, ob Fördergelder für die Verluste gezahlt werden und wie die Regelungen sind“, sagte Christoph Rüther, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Wunstorf. Er stehe in engem Kontakt mit Wirtschaftsförderer Uwe Schwamm, der sich informiert, was an unterstützenden Geldern zur Verfügung steht und welche neuen Fördermöglichkeiten es gibt. „Das wird bei einigen Geschäften hart an die Grenze gehen“, sagte Rüther. Er sei gerade dabei, alle Geschäfte abzuklappern, wer bei einem Lieferservice mitmachen möchte.

Restaurants bieten Lieferservice an

Den bieten bereits einige Restaurants in Wunstorf an, wie auf Facebook zu erfahren war. Dazu gehören unter anderem das „Il Sorrento“ in Luthe und das „Samos“ in Steinhude. Pit Battmer von Pits Laden teilte mit, dass sie einen Brief an die Regierung geschrieben hat. „Das ist der Situation geschuldet, da müssen wir uns fügen. Die Vorsichtsmaßnahme dient dem Wohl der Menschheit“, sagte Geschäftsführer Timm Gollub.

In Bokeloh öffnet die Bäckerei Brotkorb. Romona Kowakowski hängt Preisschilder auf. Quelle: Anke Lütjens

Während andere Läden geschlossen sind, hat die Bäckerei Brotkorb in Bokeloh ihre zweite Filiale nach Steinhude eröffnet. „Jetzt haben wir den Dorfladen und die neue Bäckerei“, freuen sich die Kunden. Wegen der aktuelle Lage darf die Firma aber noch keine Frühstücksbüfetts anbieten. Spezialität sind Brote aus Natursauerteig. Inhaber Klaus Kowakowsi möchte noch ein bis zwei weitere Standorte aufbauen und sucht daher Verstärkung für seine 17 Mitarbeiter. „Die Bäckerei ist eine Bereicherung und weitere Belebung für den Ort“, sagte Ortsbürgermeister Matthias Waterstradt.

Von Anke Lütjens