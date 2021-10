Corvinusgemeinde in Wunstorf bekommt neuen Lektor

Wunstorf

Die Corvinusgemeinde in Wunstorf bekommt weitere Verstärkung für die Gottesdienste. Neben Pastorin Franziska Oberheide und Prädikantin Susanne Bannert stößt bald auch Patrick Franz als neuer Lektor zum Team. Pastorin Gudrun Gerloff-Kingreen führt ihn am Sonntag, 17. Oktober, ab 10 Uhr in einem feierlichen Gottesdienst in sein Amt ein.

Franz ist der Corvinusgemeinde schon seit vielen Jahren verbunden. Nach Taufe 1999 und Konfirmation 2013 absolvierte er ein Jahr später die Jugendleiterausbildung im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf. Seitdem ist er im Kindergottesdienst-Team aktiv und begleitet darüber hinaus Konfirmandenfreizeiten.

Neuer Lektor absolviert Masterstudium

Im vorigen Jahr hat Franz sein Bachelorstudium in Deutsch und evangelischer Theologie abgeschlossen und befindet sich zurzeit im Masterstudium für das Lehramt an Gymnasien. Studienbegleitend hat er die Ausbildung zum Lektor durchlaufen. Seit Anfang des Jahres nimmt er diese Aufgabe schon in der Evangelischen Studentengemeinde Hannover wahr. Ein Mentor hat Franz in der Gemeinde als Lektor in Ausbildung einige Zeit begleitet. Zwei Gottesdienste hat Franz allein gestaltet. Der Mentor hat diese beurteilt.

Lektoren und Lektorinnen verantworten Gottesdienste mit einer von Theologen vorgefertigten Lesepredigt. Dazu gehört etwa die Auswahl der Lieder und die Formulierung von Gebeten. Sie wirken hauptsächlich in ihrer Gemeinde. Beauftragt werden sie vom Superintendenten des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf, Michael Hagen. Im Anschluss an den Gottesdienst am 17. Oktober gibt es bei Kaffee und Kuchen noch die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Es gilt die 3-G-Regel.

Von Anke Lütjens