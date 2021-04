Wunstorf

Die Corvinusgemeinde in Wunstorf will nach den Sommerferien wieder mit dem Konfirmandenunterricht beginnen. Die Teilnehmer treffen sich zwei Jahre lang einmal pro Woche und erleben außerdem eine Wochenendfreizeit. Die Jugendlichen setzen sich in dieser Zeit mit dem Glauben und sich selbst auseinander. Die Konfirmation ist dann der festliche Abschluss.

Anmeldungen nimmt die Gemeinde bis Ende Mai entgegen. Entsprechende Formulare liegen bei den Gottesdiensten aus. Anmeldungen sind auch per E-Mail an kg.corvinus.wunstorf@evlka.de oder telefonisch im Gemeindebüro unter (05031) 7 22 22 möglich. Das Büro ist dienstags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Sven Sokoll