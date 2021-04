Wunstorf

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Wunstorf hatte sich ursprünglich mehr Geld gewünscht. Doch bereits im Vorfeld dämpfte der Regionssportbund (RSB) die Erwartungen. Aus dem Sondertopf des Ministeriums für Inneres und Sport gibt es nun etwas mehr als 56.000 Euro für das neue Einsatz- und Ausbildungszentrum in der Barne, wie der RSB am Mittwoch bei einer Onlinekonferenz mitteilte.

RSB erkennt Schulungsraum nicht zu 100 Prozent an

„Man hofft immer auf mehr“, sagt der DLRG-Vorsitzende Reinhard Selzer. Rund 380.000 Euro müssen die Lebensretter für ihren neuen Stützpunkt. Der RSB rechnete die Kosten für den Schulungsraum aber nur zu 50 Prozent an. Dieser werde sicherlich auch für gesellige Zusammenkünfte genutzt, lautete die Argumentation.

Einnahmen brechen durch Corona-Pandemie weg

Dabei ist die DLRG gerade durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen. „Wir hatten für vergangenes und dieses Jahr besonders viele Aktivitäten geplant, um Geld zu sammeln“, berichtet Selzer. Ebenso brachen die Einnahmen aus Schwimm- und Ausbildungskursen weg. Beim Training seien sonst auch immer Altkleider gesammelt worden.

Ebenso fielen Einsatzdienste wie dieNDR-Landpartie in Steinhude aus. Zwei Spendenaufrufe an Weihnachten und Ostern spülten zumindest ein wenig Geld in die Vereinskasse. Erstmals seit zehn Jahren habe es auch keinen Mitgliederzuwachs gegeben. Dies liege daran, dass Veranstaltungen wie das Wunstorfer Wirtschaftswochenende, bei denen sich die DLRG sonst präsentiert, ausfallen mussten.

DLRG fürchtet höhere Baukosten

Vereinsvorsitzender Selzer fürchtet höhere Baukosten für das Einsatz- und Ausbildungszentrum. So sollen die Holzpreise um 30 Prozent gestiegen sein, erzählt Selzer. Architektin Miriam König aus Hannover bereite gerade die Ausschreibung vor. Angebote der Baufirmen würden dann zeigen, ob die geplanten knapp 400.000 Euro ausreichen.

Von Rita Nandy