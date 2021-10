Wunstorf

Wenn alles gut geht, will die DLRG Wunstorf im Dezember mit dem Bau ihres neuen Ausbildungs- und Einsatzzentrums auf einem städtischen Grundstück an der Straße In der Barne beginnen. Allerdings hat eine Explosion der Baukosten auf insgesamt 600.000 Euro noch einmal größere Herausforderungen mit sich gebracht. „Mit einer solchen Summe hätten wir in unseren kühnsten Träumen nicht gerechnet“, sagte Reinhard Selzer, der Vorsitzender der Ortsgruppe. Ursprünglich wurde mit Kosten von knapp 400.000 Euro gerechnet.

Eine gewisse Zwickmühle ist jetzt: Der Landessportbund hat bereits 56.000 Euro Zuschuss bewilligt, allerdings muss die DLRG nach dessen Bedingungen noch in diesem Jahr mit dem Bau beginnen. Und beim EU-Leader-Förderprogramm hat der lokale Aktionsgruppe der Region Meer und Moor einen Antrag über 150.000 Euro Zuschuss befürwortet. Jetzt muss die DLRG aber noch die Zustimmung des Amts für regionale Landesentwicklung abwarten, die erst für November erwartet wird. Vorher dürfen aber noch keine Aufträge erteilt werden.

So soll das neue Ausbildungs- und Einsatzzentrum der DLRG Wunstorf aussehen Quelle: DLRG Wunstorf

Außerdem hat die DLRG noch die Stadt um einen Zuschuss gebeten, über den der Rat schon in seiner konstituierenden Sitzung am 10. November beraten soll. Die genaue Höhe steht noch nicht fest „Derzeit haben wir aber noch eine Deckungslücke von 108.000 Euro“, sagte Selzer.

Handwerker stehen bereit

„Wir haben aber schon eine Ausschreibung gemacht und mit den Handwerkern gesprochen, damit sie zügig beginnen können“, berichtet der Vorsitzende. Falls es in diesem Jahr noch nicht mit einem Baustart klappt, verhandelt die Ortsgruppe mit dem Landessportbund, ob eine Verschiebung möglich ist, ohne den Zuschuss zu gefährden.

Auch aus der Dachorganisation der DLRG wird Geld in das Projekt fließen. Die Ortsgruppe muss auch noch eine Zwischenfinanzierung organisieren, weil Zuschüsse erst im Nachhinein gezahlt werden. Außerdem müssen sie den damit verbundenen umfangreichen Dokumentationsplichten nachkommen. Um die Kosten zu reduzieren, lässt sich an dem neuen Gebäude auch nichts mehr sparen. „Es wird nicht viel größer als bisher, und als Lagerfläche mussten wir schon eine Halle als Anbau mit einplanen“, betont Selzer.

Der Holzständerbau wird voraussichtlich rund ein halbes Jahr Bauzeit in Anspruch nehmen. Vorsichthalber rechnet die Ortsgruppe damit, den Neubau erst im Herbst nächsten Jahres nutzen zu können, um noch etwas zeitliche Reserven zu haben.

Das bisherige DLRG-Vereinsheim ist regelmäßig Ort von Vandalismus. Quelle: Sven Sokoll

Alter Standort ist nicht mehr gut zu nutzen

Die Stadt hatte der DLRG das 800 Quadratmeter große Grundstück neben der Wunstorfer Schützengesellschaft bereits im Juni vergangenen Jahres kostenlos zur Verfügung gestellt. Derzeit nutzt die DLRG ein Vereinsheim auf dem früheren Freibadgelände in der Kernstadt, das neu gestaltet werden soll. Im vergangenen Jahr waren schon die alten Schwimmbecken des 2013 geschlossenen Bads entfernt worden.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Dort waren wir aber mittlerweile so häufig von Vandalismus betroffen, dass man dort eigentlich nichts mehr sicher lagern kann“, sagt Selzer. „Das ist mittlerweile eine Abenteuerspielplatz geworden.“ Die Fahrzeuge stehen derzeit auf einem Grundstück in Liethe, das die Ortsgruppe auch nicht mehr ewig nutzen kann.

Von Sven Sokoll