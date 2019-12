Darsteller des Ohnsorg-Theaters spielen im Stadttheater

Wunstorf

Schauspielstar Heidi Mahler und sieben weitere Darsteller des Hamburger Ohnsorg-Theaters gastieren im Stadttheater Wunstorf. Am Sonnabend, 28. Dezember, bringen sie das Lustspiel „Ein Mann mit Charakter“ auf die Bühne. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Dazu lädt der Kulturring Wunstorf ein.

Bruder kündigt Besuch an

Ein Mann mit Charakter – das ist Bäckermeister Heinrich Hinzpeter. Deshalb hat er, als sein ehrloser Bruder nach Amerika ausgebüxt ist, dessen schwangere Braut geheiratet. Die Ehe wurde allerdings vor sieben Jahren geschieden. Nun kündigt der Bruder aus Brooklyn seinen Besuch an. Er möchte seine Ehemalige wiedersehen. Dessen Kommen stürzt Hinzpeter in große Verlegenheit. Denn dann würde Tochter Gisela erfahren, wer ihr richtiger Vater ist.

Oma entwirrt das Kuddelmuddel

Und es droht weitere Schande! Denn Gisela kündigt an, den Finanzbeamten Teufel zu heiraten – und das, wo Hinzpeter sie bereits seinem Bäckergesellen Kröpelin versprochen hat. Und ein einmal gegebenes Versprechen zu brechen? Unvorstellbar für einen Mann mit Charakter. Gut, dass es noch Oma Dora gibt. Die entwirrt am Ende der turbulenten Komödie das ganze Kuddelmuddel.

Es gibt viel zu lachen

Nach der umjubelten Aufführung von „Tratsch im Treppenhaus“ lässt der Kulturring einen weiteren Lustspielknüller mit Heidi Mahler im Stadttheater folgen. „Brüllend komisch und herrlich schlitzohrig“, heißt es in der Ankündigung. Das bestätigen auch die Kritiken: „Jede Menge Lacher“ schreibt die Hamburger Morgenpost.

Karten kosten 29, ermäßigt 27 Euro. Sie sind beim Kulturring in der Abtei, Wasserzucht 1, bei der Buchhandlung Weber in der Langen Straße, dem Tui Reisecenter in der Nordstraße und der Tourist-Info Steinhude, Meerstraße, erhältlich.

Von Anke Lütjens