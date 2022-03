Neustadt

Dieses Projekt aus Neustadt könnte regionsweit Schule machen. Am Donnerstag hat im Silbernkamp ein Treffpunkt für Geflüchtete aus der Ukraine geöffnet. Gleich ein ganzes Haus steht den in Neustadt lebenden Ukrainerinnen und Ukrainern zur Verfügung, zur Beratung, dem Aufbau eigener Netzwerke oder um einfach in Ruhe ein Bad zu nehmen nach mehrwöchigen Aufenthalten in den Notunterkünften. Betreiber des „Gelb-Blauen-Treffpunkts“ sind die Diakonie, der Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf und die Liebfrauengemeinde. Letztere stellt das Gebäude zur Verfügung. Es stand zuletzt leer, nachdem Superintendent Michael Hagen in die Parkwiesen umgezogen ist.

Zur Galerie Ein Treffpunkt für Ukraine-Geflüchtete soll helfen, sich zu vernetzen oder einfach mal in Ruhe ein Bad zu nehmen.

Täglich geöffnet

Täglich von 10 bis 16 Uhr ist das „Ukraine-Haus“ im Silbernkamp 3 ab sofort geöffnet. Drei feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie Hannover-Land organisieren den Betrieb des Angebots, das in der Region Hannover in der Form wohl bislang einzigartig ist. „Wir möchten den Geflüchteten einen Austausch innerhalb der eigenen Gemeinschaft ermöglichen, in eigener Sprache und bei weitgehender Selbstorganisation“, erklärt Projektkoordinatorin Janet Breier.

Innerhalb von nur drei Tagen wurde das leer stehende Wohngebäude mithilfe von Spenden voll ausgestattet. Im Obergeschoss gibt es ein Büro, ein Behandlungszimmer, ein Bad und einen bereits mit Laptops ausgestatteten Schulungsraum. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sprachkurse benötigt werden. Im Untergeschoss bietet das Haus ein geräumiges Gemeinschaftswohnzimmer, mit Kinderspielecke und einem großen Garten. Eine kleine Kleiderkammer ist bereits gefüllt, auch Waschmaschine, Trockner und eine Küche sind vorhanden.

Weitere Ehrenamtliche benötigt Obwohl zum Start in Neustadt bereits ein Team aus Ehrenamtlichen vorhanden ist, werden perspektivisch weitere freiwillige Helferinnen und Helfer benötigt – insbesondere, wenn tatsächlich weitere „Gelb-Blaue-Treffpunkte“ in den Ortschaften im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf entstehen. Russische oder ukrainische Sprachkenntnisse sind von Vorteil. Interessenten müssen zudem ein Führungszeugnis vorlegen, um sexualisierter Gewalt vorzubeugen. Ansprechpartner für ehrenamtliche Arbeit im Bereich der Geflüchtetenhilfe ist Yasmin Linicus. Sie ist erreichbar per E-Mail an yasmin.linicus@evlka.de.

Ableger in Bokeloh?

Die zentrale Idee ist, der ukrainischen Gemeinschaft in Neustadt einen verbindenden Ort zu geben. Weitere „Gelb-Blaue-Treffpunkte“ könnten in kleinerer Form auch in anderen Ortschaften entstehen, insofern dort Geflüchtete in größerer Anzahl ankommen und die Gemeinde vor Ort mitmacht. „In Bokeloh hat man bereits Interesse signalisiert“, erklärt Superintendent Michael Hagen. Natürlich müsse sich in den kommenden Tagen erst einmal zeigen, wie das Pilotprojekt in Neustadt angenommen wird. In der Notunterkunft auf dem Gelände der Berufsschule weisen Plakate die Geflüchteten auf das Haus hin, auch Mundpropaganda soll helfen. Denn genau auf diesen Effekt setzt das Projekt. Während die behördliche Hilfe in Deutschland erst Fahrt aufnehmen musste, organisieren sich die Geflüchteten vermutlich längst in eigenen Netzwerken, digital und persönlich, über Landesgrenzen hinweg. Begleitend stehen die Sozialarbeiter immer zur Verfügung.

Ansprechpartnerin für den „Gelb-Blauen-Treffpunkt“ ist Janet Breier per E-Mail an janet.breier@evlka.de.