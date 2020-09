Wunstorf

Konzert, Ladeneröffnung und Streetfood-Festival: Ein Wochenende mit allerlei verschiedenen Veranstaltungen steht vor der Tür. Das ist von Freitag, 11. September, bis Sonntag, 13. September, in Wunstorf los.

Freitag: Sozialer Kleiderladen feiert draußen

Der Soziale Kleiderladen an der Mittelstraße 9a lädt für Freitag von 12 bis 15 Uhr zum Kleiderfest auf den Parkplatz vor dem Laden ein. Bei Akkordeonmusik können Besucher Waffeln essen und am Glücksrad drehen. Bei Regen muss das Fest ausfallen.

Freitag und Sonnabend: Mesmeroder Schützen schießen auf Jubiläumsscheibe

Der Schützenverein Mesmerode feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Der Kommers musste coronabedingt ausfallen. Am Freitag, von 19 bis 21 Uhr, sowie am Sonnabend, von 14 bis 17 Uhr, geht es beim Schießen um die Jubiläumsscheibe. Das Stechen und die Proklamation sind für Sonnabend um 18 Uhr vorgesehen. Eine vorherige Anmeldung bei Sandra Ahl per E-Mail an sandra.ahl@gmx.de oder bei Elisabeth Stolte an friedrich-sl@gmx.de ist erforderlich.

Freitag bis Sonntag: Streetfood-Festival im Scheunenviertel

Wer keine Lust zum Kochen hat, der kann seinen Hunger an den Wagen des Streetfood-Festivals im Scheunenviertel stillen. Auch Designer stellen aus. Die mobilen Küchen haben am Freitag, 16 bis 21 Uhr, Sonnabend, 12 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 12 bis 18 Uhr, geöffnet. Der Veranstalter fremdessen verlangt wegen des Mehraufwands durch Corona für ein Tagesticket 3 Euro, für ein Wochenendticket 5 Euro. Jugendliche bis 15 Jahre haben freien Eintritt.

Sonnabend: BlueMHour steht im Küsters Hof auf der Bühne

Heißer Funk, coole Grooves und jazzige Harmonien bringt BlueMHour am Sonnabend im Küsters Hof auf die Bühne. Das Repertoire der achtköpfigen Formation bietet einen Streifzug durch Funk und Soul der letzten 50 Jahre. Den Auftakt macht um 18.30 Uhr der Wunstorfer Aktionschor Twist & Shout. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Ehepaar öffnet seinen Naturgarten in Mesmerode

Ursula Rücks und Friedhelm Selke öffnen am Sonntag, von 11 bis 17 Uhr, ihren Naturgarten an der Auhagener Straße 22 für Besucher. Sie beteiligen sich an der Aktion Offene Pforte. Der Erhalt der Artenvielfalt ist ein Anliegen der beiden Mesmeroder.

Sonntag: Kirchengemeinde weiht neuen Treffpunkt ein

Zur Woche der Diakonie lädt die Kirchengemeinde St. Johannes im diakonisch-kirchlichen Zentrum, Albrecht-Dürer-Straße 3a, ab 16 Uhr zu einem Gottesdienst ein. Im Anschluss wird der diakonische Laden der Gemeinde in der Ladenzeile am Barnemarkt eingeweiht. Dort wird die Gemeindebücherei untergebracht. Außerdem können sich dort verschiedene Gruppen treffen. Die Feier endet gegen 18 Uhr.

Sonntag: Kulturring holt Chanson-Abend nach

Ob Dame von Welt, Hausfrau oder Vamp – Alix Dudel schlüpft mühelos in jede Rolle. Am Sonntag gastiert die Sängerin gemeinsam mit Uli Schmid (Klavier) in der Aula der Otto-Hahn-Schule, Barnestraße 80. Der Liederabend mit Chansons von Georg Kreisler und Friedhelm Kändler beginnt um 20 Uhr. Karten kosten ab 18 Euro, ermäßigt 9 Euro. Sie sind unter anderem im Büro des Kulturrings sowie im Internet bei Proticket erhältlich.

Sonntag: Sigwardskirche und Kastenmangel virtuell erleben

Der Tag des offenen Denkmals in Wunstorf ist am Sonntag wegen der Corona-Pandemie nur digital zu erleben. Daran beteiligen sich die Kastenmangel in Steinhude und die Sigwardskirche in Idensen mit Videos, die unter anderem auf Youtube zu sehen sind.

