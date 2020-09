Wunstorf

Von Blasmusik bis Kammermusik und von Chorgesang bis Ska: Musikalisch ist an diesem Wochenende einiges los in Wunstorf. Außerdem ist zum letzten Mal die Ausstellung „Licht und Wasser“ in der Kunstscheune Steinhude zu sehen.

Freitag: Harmonic Brass gibt Konzert auf der Pfarrwiese

Das Ensemble Harmonic Brass gibt am Freitag um 18.30 Uhr ein Konzert auf der Pfarrwiese in Großenheidorn. Die Musiker aus München präsentieren eine Stunde lang die Hits aus ihren Konzertprogrammen. Dabei trifft Karl Jenkins auf Michael Jackson, George Bizet lernt die „Sendung mit der Maus“ kennen, Tangos und italienische Klassiker erklingen unter freiem Himmel. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Sonnabend: Trio gastiert in der Stadtkirche

Klassische und zeitgenössische Kammermusik erklingt am Sonnabend um 19.30 Uhr in der Stadtkirche. Der Verein Forum Stadtkirche lädt zum Trio-Konzert unter der Leitung von Robert Kusiolek (Akkordeon) ein. Mit ihm gemeinsam musizieren Anton Sjarov (Violine, Klangobjekte) und Elena Chekanova ( Elektronik, Klavier). Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Sonntag: Kammerchor absolviert zwei Auftritte

Der Kammerchor Schloß Ricklingen absolviert am Sonntag zwei Auftritte im Innenhof des Rathauses und wird dabei vom La Sol unterstützt. Diese beginnen um 15 und um 18 Uhr. Die Sänger unter der Leitung von Philipp Lehmann präsentieren unter dem Motto „Atemlos“ nur Stücke, die von Frauen komponiert wurden. Einlass ist jeweils eine Stunde vor den Konzerten.

Lesen Sie auch: Kammerchor Schloß Ricklingen gibt Konzerte im Rathaushof Wunstorf

Sonntag: Die Band Von Hier spielt beim Frühschoppen

Die Band Von Hier gibt am Sonntag ab 11.30 Uhr ein Konzert zum Frühschoppen im Restaurant Meat & Eat im Hotel Cantera, Adolph-Brosang-Straße 32. Zu hören ist Reggae, Blues, Folk, Hip-Hop, Jazz, Rock, Pop und Ska. Der Eintritt ist frei, um eine Hutgage wird gebeten. Weil die Sitzplätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung unter Telefon (05031) 95290 erforderlich.

Sonntag: Stiftskantorin stellt Kolenfelder Orgel vor

Eine virtuelle Orgelführung unternimmt Stiftskantorin Claudia Wortmann um 13 Uhr in der Kolenfelder Kirche. Sie stellt die Naumann-Orgel von 1746 vor. Das können Interessierte im Internet auf Youtube erleben und dabei sein. Auf der Homepage der Stifts-Kirchengemeinde, der Seite des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf, der Kirchengemeinde Kolenfeld und auf der Seite von Vision Kirchenmusik wird der Link zu finden sein, unter dem man das Video anschauen kann.

Wochenende: „Wasser und Licht“ in der Kunstscheune

Die Kunstscheune an der Meerstraße ist am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Zu sehen ist zum letzten Mal die Ausstellung „Wasser und Licht“ von Ricarda Buttkus. Außerdem werden Werke der verstorbenen Künstlerin Chacha Scholz ausgestellt, die unter anderem Felsformationen und Städte am Wasser zeigen. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Afrikanische Kunst steht im Garten

Shona-Figuren aus Simbabwe sind ab 15 Uhr im Garten der Familie Bunkus/Hanke in der Barnestraße zu bewundern. Dabei handelt es sich um moderne Bildhauerkunst verschiedener Künstler. Mit dem Verkauf der Werke unterstützen Caleb Munemo und Anna Beisse-Munemo aus Garbsen Aids-Projekte in Simbabwe. Der Eintritt ist frei.

Von Anke Lütjens