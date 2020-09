Das könnten die neuen Tempo-30-Zonen in Wunstorf werden

Wunstorf

Die Wunstorfer Ortschaften wollen fast flächendeckend, die Chance nutzen, dass der Verkehr auf vielen Durchgangsstraßen künftig nur noch mit Tempo 30 rollen darf. Die Region Hannover hatte einen entsprechenden Modellversuch für ihre Kreisstraßen angekündigt und um Vorschläge gebeten. Weil die Zeit drängt, konnten darüber nicht mehr alle Ortsräte beraten. Die Stadt hat deshalb die Ortsbürgermeister um ihre Einschätzung gebeten. Die Liste soll nun der Verwaltungsausschuss am Montag beschließen.

Grundsätzlich darf das niedrigere Tempolimit nach der Straßenverkehrsordnung nur angeordnet werden, wenn Verkehrsteilnehmer aufgrund der örtlichen Verhältnisse besonders gefährdet werden. Bisher befinden sich in Wunstorf solche Tempo-30-Zonen vor Schulen, Kitas und Seniorenheimen, aber auch zum Beispiel im Steinhuder Geschäftszentrum mit Combi und Lidl. Nun will die Region das in einem Modellprojekt ausweiten.

Voraussichtlich drei Jahre lang wird sie Tempo 30 erproben und wissenschaftlich begleiten. Dabei wollen die Experten zum Beispiel ermitteln, wie die neue Regelung sich unter anderem auf den Lärm, die Emissionen und die Unfallzahlen auswirkt. Aus den Vorschlägen der Städte wird die Region nach einer Voruntersuchung auswählen, welche Strecken tatsächlich Teil des Versuchs werden. Wann der beginnt, ist derzeit noch offen.

Blumenauer Straße soll ruhiger werden

In der Wunstorfer Kernstadt haben die Politiker sich entschieden, auf der Klein Heidorner Straße (K 331) alles zu lassen wie es ist. Sie haben aber die K 333 für den Versuch vorgeschlagen. Sie umfasst die Blumenauer Straße, den Luther Weg und die Hannoversche Straße. Bisher gilt nur vor der Kita an der Hannoverschen Straße Tempo 30.

Die Blumenauer schlagen die Manhormer Straße (K 344) und die Leinechaussee (K 333) vor, also alle ihre Möglichkeiten. Wegen Straßenschäden dürfen Autos auf der Manhorner Straße derzeit aber ohnehin nicht schneller fahren als 30.

Aus Bokeloh kommt der Wunsch, sowohl den Straßenzug der K 329 mit Cronsbostel, Schaumburger Straße und Mesmeroder Straße aufzunehmen als auch die Alte Dorfstraße (K 330). Die Steinhuder Straße (K 346) steht aber nicht auf der Wunschliste.

Die Bokeloher Ortsrat wünscht sich Tempo 30 auf der Schaumburger Straße (Bild) und der sich anschließenden Mesmeroder Straße. Die Nachbarn in Mesmerode sehen die Lage auf der Fortsetzung der K 329 bei sich aber entspannter. Quelle: Rita Nandy

Aus dem Nachbarort Mesmerode ist kein Wunsch geäußert worden, den Versuch auf der K 329 auch in ihrem Bereich mit Bokeloher und Auhagener Straße fortzusetzen. Auch auf der K 345 (Auf der Worth) sehen sie offenbar keine Probleme.

Die Idenser wollen allerdings die Fortsetzung der K 345, die Brinkstraße, zwischen den Einmündungen Auf dem Pfade und Im Busche, auch gedrosselt sehen. Auf die weiteren Möglichkeiten Unter den Linden (K 330) und Branddrift (K 340) wollen sie verzichten.

Die Kolenfelder wünschen sich, die Wunstorfer Straße (K 327) für den Tempo-30-Versuch anzumelden, das ist auch ihre einzige Kreisstraße. Aus Luthe kommt der Wunsch, die Möglichkeiten voll zu nutzen und Nienburger Straße und Adolf-Oesterheld-Straße aufzunehmen, beides gehört zu K 344.

Steinhuder Bereich soll wachsen

In Klein Heidorn hatte der Ortsrat gleich gesagt, dass er die Heidorner Straße (K 331) einbeziehen möchte. Der Frachtweg (K 334) verläuft für einen Versuch nicht lang genug innerorts.

In Steinhude wollen die Ortspolitiker den Tempo-30-Bereich auf der K 331 im Ortskern etwas ausweiten. Künftig soll Tempo 30 schon auf der Straße Im Sandbrinke ab dem Sölterweg sowie auf der Leinenweberstraße gelten. Auf der Großenheidorner Straße soll die Zone dann weiterhin in Höhe der Scharnhorststraße enden.

Auf der Straße Im Sandbrinke soll nach dem Steinhuder Wunsch künftig schon hinter dem Sölterweg (rechts) Tempo 30 gelten. Quelle: Sven Sokoll

Die Großenheidorner haben darauf verzichtet, für ihre Verlängerung der K 331 noch eigene Wünsche anzumelden. Allerdings müssen die Autofahrer vor dem Seniorenheim an der Bergstraße und der Kita an der Dorfstraße schon jetzt vom Gas gehen.

