Das sind die zehn meistgelesenen Wunstorf-Artikel des Jahres 2021

Platz 10: Evakuierung aus Kabul: Drei Bundeswehrmaschinen von Wunstorf aus gestartet

Die Bundeswehr ist zur Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte mit drei Transportflugzeugen nach Afghanistan aufgebrochen. Am Fliegerhorst in Wunstorf (Region Hannover) startete am 16. August die erste Maschine des Typs A400M nach Kabul. (Foto: Moritz Frankenberg/dpa)

Lesen Sie auch: Evakuierung aus Kabul: Drei Bundeswehr-Maschinen von Wunstorf aus gestartet

Platz 9: Corona-Fälle in Pflegeheim treiben Statistik nach oben

Die Zahl der Corona-Fälle ist in Wunstorf Mitte Februar innerhalb einer Woche um 59 auf 77 gestiegen. Nach Angaben der Region Hannover wurden viele Infizierte in einem der Pflegeheime verzeichnet. (Foto: Rainer Dröse)

Lesen Sie auch: Corona-Fälle in Pflegeheim treiben Statistik nach oben

Platz 8: Sommerwetter: Besucheransturm am Steinhuder Meer

Das schöne Wetter an Muttertag nutzten viele Tagestouristen für einen Besuch am Steinhuder Meer. Quelle: Mario Moers

Viele Tagestouristen haben am 9. Mai das sonnige Wetter für einen Ausflug nach Steinhude genutzt. Bereits am frühen Mittag waren alle Parkplätze belegt. Die Polizei Wunstorf bat die Touristen, nicht mehr ans Steinhuder Meer zu fahren. (Foto: Mario Moers)

Lesen Sie auch: Sommerwetter: Besucheransturm am Steinhuder Meer

Platz 7: Porsche-Fahrer stirbt zwei Wochen nach Unfall bei Kolenfeld

Der Fahrer eines Porsche Cayenne ist Mitte Januar zwei Wochen nach einem Unfall in Wunstorf an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 76-Jährige wollte mit seinem Auto auf der Landesstraße 403 zwischen Haste und Kolenfeld einem Tier ausweichen und prallte gegen einen Baum. (Foto: Florian Hake)

Platz 6: Tornado-Kampfjet fliegt über Steinhude

Auf Übungsflügen hat ein Tornado-Kampfjet am Mittwochmittag mehrfach Steinhude überflogen. Beobachter mutmaßten, dass ein solches Flugzeug auch das rätselhafte Beben vor einer Woche ausgelöst haben könnten. (Foto: Carsten Rehder/dpa).

Lesen Sie auch: Tornado-Kampfjet fliegt über Steinhude

Platz 5: Messerstecherei am Ostersonntag: Schwerverletzter kommt per Hubschrauber ins Krankenhaus

Messerstecherei in Wunstorf-Idensen: Polizei und Rettungsdienst sind am 4. April zur Sigwardskirche geeilt. Die Auseinandersetzung zwischen drei Personen trug sich auf der Straße zu. Ein 48-Jähriger erlitt schwere Verletzungen, ein Mann wurde festgenommen. (Foto: Florian Hake)

Lesen Sie auch: Messerstecherei am Ostersonntag: Schwerverletzter kommt per Hubschrauber ins Krankenhaus

Platz 4: Wunstorfer Unternehmen entwickelt mit Leibniz Uni neuartige Mund-Nase-Schutzmaske

Ein Wunstorfer Unternehmen entwickelt gemeinsam mit der Leibniz Universität Hannover eine sicherere Mund-Nasen-Schutzmaske, die den seitlichen Austritt der Aerosole verhindern soll und mehrfach verwendbar ist. (Foto: Leibniz-Universität)

Lesen Sie auch: Wunstorfer Unternehmen entwickelt mit Leibniz Uni neuartige Mund-Nase-Schutzmaske

Platz 3: Unwetter zieht über Teile der Region Hannover – mehr als 300 Feuerwehreinsätze

Starkregen hat am 22. August zahlreiche Keller in der Region Hannover volllaufen lassen. Das Unwetter zog langsam von Westen aus über Wunstorf, Garbsen und Langenhagen – die dortigen Feuerwehrleute hatten viel zu tun. (Foto: Christian Elsner)

Lesen Sie auch: Unwetter zieht über Teile der Region Hannover – mehr als 300 Feuerwehreinsätze

Platz: 2: Manhattan Burger übernimmt Imbiss von Corona-Leugner und Ex-„GZSZ“ Schauspieler Mustafa Alin

Nach nur wenigen Monaten hat der Serienschauspieler und Corona-Leugner Mustafa Alin seinen Imbiss an der Neustädter Straße in Wunstorf wieder verkauft. In dem Pavillon entstand Anfang April ein Manhattan Burger. (Fotos: Kathrin Götze und Frank Wilde)

Lesen Sie auch: Manhattan Burger übernimmt Imbiss von Corona-Leugner und Ex-„GZSZ“ Schauspieler Mustafa Alin

Platz 1: Trotz Warnungen: Tausende laufen auf dem Steinhuder Meer übers Eis

Das Eis auf dem Steinhuder Meer lockte Mitte Februar Tausende Spaziergänger und Schlittschuhläufer an. Die Feuerwehr Steinhude war mit ihrem speziellen Rettungsgerät unterwegs. Ebenso war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. (Foto: Rainer Dröse)

Lesen Sie auch Wunstorf-Steinhude: Eis auf dem Steinhuder Meer lockt viele Menschen an

Von Sven Sokoll