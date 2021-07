Wunstorf

Das Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof ist mehr als ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche ihre Freizeit verbringen. Das ist am Sonnabend beim Familien-Sonntag deutlich geworden. Kinder und Jugendliche, Ehrenamtliche, Eltern, Mitarbeiter, Politiker und Sponsoren erzählten im Interview, was sie mit dem Bau-Hof verbindet und was die Einrichtung für sie bedeutet. Die Moderation übernahm Steffi Wessels, Mutter eines Hortkindes.

Zentrum arbeitet mit Schulen zusammen

Unter Tränen berichtete die Mutter eines Kindes mit Förderbedarf von ihrer Odyssee auf der Suche nach einen Hortplatz in Wunstorf. Auf dem Bau-Hof wurde sie fündig. „Hier wird jeder so angenommen, wie er ist“, sagte sie. Den inklusiven Hort besuchen insgesamt 58 Kinder – vor allem Schüler der Oststadtschule. Das weiß auch Schulleiterin Katrin Mudroch-Störmer zu schätzen. „Das, was der Bau-Hof als außerschulischer Lernort leistet, kann Schule nicht bieten“, sagte sie. Sie würdigte vor allem die Präventionsarbeit und Teambildung. „Auf dem Bau-Hof gilt, miteinander und füreinander zu lernen“, sagte Mudroch-Störmer. Das Zentrum arbeitet mit allen Wunstorfer Schulen zusammen.

Viele sind dem Bau-Hof seit Jahren verbunden

In den Wortbeiträgen machten die Interviewten vor allem ihre tiefe Verbundenheit zum Kinder- und Jugendzentrum deutlich, die bei einigen bereits seit 20 Jahren anhält. Seit den Anfängen Mitte der Neunzigerjahre dabei ist beispielsweise Steffi Röver, Lehrerin in Klein Heidorn. Ehrenamtlich hilft sie immer noch mit und hat zusammen mit Leiterin Dani Marchthaler und anderen Mitstreitern dafür gekämpft, die Einrichtung überhaupt zu realisieren. „Ich mag die Faszination, mit vielen anderen zusammen etwas zu machen, Ideen zu entwickeln und umzusetzen“, sagte sie.

Auch Ferienbetreuung gehört dazu

Kreativität, Umweltschutz und Nachhaltigkeit, tiergestützte Pädagogik, Respekt und Toleranz, Inklusion: Das sind nur einige der Sachen, die sich der Bau-Hof in seinen Angeboten auf die Fahnen geschrieben hat. Neben dem Hort gehört dazu auch die Ferienbetreuung. Bei dem ehemaligen Bundesfreiwilligen Nisal und bei Jannes, der ein Freiwilliges Ökologisches Jahr auf dem Bau-Hof absolviert hat, hat die Zeit auf dem Bau-Hof auch ihre persönliche Entwicklung geprägt.

Im Tierbereich geht es auch um Verantwortung

„Vorher war ich leise, jetzt sage ich, was ich denke“, sagte Jannes. Auch beruflich habe der Bau-Hof ihn beeinflusst, denn er macht eine Ausbildung zum Sozialpädagogischen Assistenten. Nisal hat seine Vorliebe für Handwerk zu einer Ausbildung als Dachdecker geführt. Kinder lieben besonders die Tiere und deren Versorgung, wie Lennox, Lilly und andere bestätigten. Aber auch der Hüttenbau und der BMX-Trail kommen gut an. Rebecca findet es gut, dass die Kümmerer im Tierbereich lernen, Verantwortung zu übernehmen. Ihre Freundin Laura hob die Klima- und Umweltschutzprojekte hervor.

Ortsbürgermeister lobt Leiterin Dani Marchthaler

Mitarbeiter Lutz Bornemann hob hervor, dass der Bau-Hof von der Vielfalt der Menschen lebe. „Kinder haben keine Vorurteile und Erwartungen. Wir machen das gut, da bin ich stolz drauf“, sagte er. Auch in der Corona-Krise seien die Mitarbeiter für die Kinder und Jugendlichen da gewesen. Wunstorfs Ortsbürgermeister Thomas Silbermann lobte die tolle Atmosphäre auf dem Bau-Hof und Leiterin Dani Marchthaler, die „einen richtig tollen Job macht und der Motor des Bau-Hofs ist“. Die Bürgermeisterkandidaten Carsten Piellusch (SPD) und Martin Pavel (CDU) sind im Beirat des Kinder- und Jugendzentrums tätig.

Politik und Verwaltung stehen hinter dem Bau-Hof

Piellusch bezeichnete die Einrichtung als „Glücklichmacher-Ort“, Pavel bekommt dort gute Laune. Ihm und Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt gefällt besonders, dass alle mit anpacken. Das Stadtoberhaupt hob auch die soziale Kompetenz hervor, die auf dem Bau-Hof gelebt werde. Als Geschenk hatte Eberhardt eine Wunstorf-Fahne für das Feriendorf „Bauhausen“ mitgebracht. „Jeder Euro ist hier gut investiert“, betonte Christof Kolbe vom Lions Club Steinhuder Meer. Dieser unterstützt den Bau-Hof seit vielen Jahren – beispielsweise beim Kauf und der Ausbildung eines Therapiepferdes.

Von Anke Lütjens